Uma ambulância atropelou e matou um cavalo na noite dessa quarta-feira (12/6), na MGC-122, em Nova Porteirinha, no Norte de Minas. Logo depois do impacto, o veículo pegou fogo.





Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi na altura do km 145. A ambulância, com placa da cidade de Porteirinha, seguia sentido cidade de Janaúba quando bateu no cavalo.





O animal morreu no local. Depois da batida, a ambulância pegou fogo. Os bombeiros combateram as chamas que atingiram o motor e os bancos dianteiros do carro.

Os três passageiros, sendo um homem, de 51 anos, e duas mulheres, de 73 e 50, conseguiram sair do veículo antes que o fogo se alastrasse. Eles foram socorridos para o Hospital Regional de Janaúba. O estado de saúde deles não foi divulgado.





A Polícia Militar acompanhou a ocorrência e não houve necessidade de interdição no trânsito.