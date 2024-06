O violinista da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais (OSMG) Leandro Lino da Cunha morreu na noite dessa terça-feira (11/6), aos 32 anos, em decorrência de um mal súbito. A morte do músico foi confirmada nas redes sociais pela OSMG nesta quarta (12/6).

“Um músico competente, um colega bem humorado e uma pessoa alegre, que curtia praia, os amigos e cursava com disciplina o mestrado na UFMG. Estamos consternados com essa partida tão precoce, e nossos corações se juntam aos familiares e amigos nesse momento tão difícil de dor”, diz a publicação.

Mantida pela Fundação Clóvis Salgado, a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais está sediada no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, que, também pelas redes sociais, lamentou “profundamente” o falecimento de Leandro: “Nossos sentimentos à família, amigos e companheiros de trabalho”.

Conforme consta em seu perfil no Facebook, Lino era natural de Belo Horizonte e vivia em Contagem, na Grande BH, onde será sepultado nesta quinta-feira (13/6), às 10h, no Cemitério Parque Renascer, no Bairro Chácara Boa Vista. O velório começa às 7h.

Orquestra

A Orquestra Sinfônica de Minas Gerais em que Lino atuava foi declarada Patrimônio Histórico e Cultural do Estado de Minas Gerais em 2013 e está sob a regência da maestra Lígia Amadio. Em 46 anos, essa é a primeira vez que a OSMG tem uma mulher como regente titular.