Nesta quinta-feira (13/6) é celebrado o dia de Santo Antônio, conhecido como "santo casamenteiro" e lembrado por operar inúmeros milagres na Igreja Católica. Neste ano, especialmente no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, na Região Metropolitana de BH, a data será ainda mais especial para os fiéis. Durante as celebrações será apresentada ao público a imagem de Santo Antônio.

Depois de um ano inteiro fora do seu altar, a peça está de volta. A imagem passou por um processo de restauro no Memorial da Arquidiocese de BH. A figura de Santo Antônio faz parte do conjunto de imagens do santuário e carrega valor afetivo e devocional. De autoria não identificada, a peça é datada do século XVIII.

Conservação e preservação

A museóloga do Memorial da Arquidiocese de Belo Horizonte, Rayane Rosário, explica que a peça passou por várias etapas: foi feita a limpeza com equipamento macio, usado para remoção da camada de poeira; um raio-x possibilitou uma melhor compreensão da estrutura da imagem; além de passar por imunização curativa e preventiva contra cupins.

"Foram feitas também a remoção do verniz oxidado, remoção da intervenção anterior, reintegração cromática e aplicação de camada de verniz", detalha Rayane. Segundo ela, o processo de restauração assegurou a integridade física da imagem e a conservação e preservação da peça.

Santo Casamenteiro

Nascido em Portugal, Fernando Martins de Bulhões e Taveira de Azevedo foi santificado no século XIII. No entanto, os milagres que levaram à sua santificação não estão diretamente associados ao título que ele gradualmente conquistou ao longo dos anos: o de "casamenteiro".

Essa reputação foi construída ao longo do tempo com base em histórias transmitidas de geração em geração. Durante sua vida, por exemplo, ele supostamente auxiliou uma jovem a obter os fundos necessários para pagar seu dote e conseguir matrimônio.

Outro caso também remete à sua imagem. Há a história de uma jovem que, após muitas súplicas por um casamento sem resposta, joga a imagem de Santo Antônio pela janela. Um homem que passava pelo local a recupera e a devolve à dona, por quem acaba se apaixonando.