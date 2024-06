O furto a uma joalheria em um shopping no Bairro Morada da Colina, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foi flagrado por câmeras de segurança. A ocorrência foi registrada na noite do último domingo (9/6), depois que o estabelecimento fechou. Ninguém foi preso.





Conforme a Polícia Militar, uma funcionária deixou a loja por volta das 20h40. Depois de um tempo, duas mulheres se aproximaram da vitrine e tentaram abrir a porta. Sem sucesso, a dupla saiu do local. Cerca de quinze minutos depois, um homem consegue invadir a joalheria e furtar as mercadorias.





Nas imagens, é possível ver o homem de boné colocando luvas na mão e se agachando para abrir os expositores. Ele abre algumas gavetas, mas não pega nada. No último compartimento ele retira algumas caixas, as coloca em uma sacola e sai da loja.





Entre os itens furtados estão relógios, brincos, anéis e pulseiras. Apesar da relação de produtos, o prejuízo estimado não foi informado.





A reportagem procurou a assessoria de imprensa do Uberlândia Shopping, onde os fatos aconteceram, mas até a publicação desta matéria não obteve resposta.