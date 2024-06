Um homem de 46 anos, suspeito de estuprar uma adolescente de apenas 15 anos, foi preso pela Polícia Civil em Montes Claros, no Norte de Minas. A vítima é filha da ex-companheira do suspeito, que teria cometido os abusos em Sete Lagoas, na região Central do estado.

A prisão aconteceu na terça-feira (11/06). O suspeito foi encaminhado para o Presídio Regional de Montes Claros, ficando à disposição da Justiça de Sete Lagoas.

O caso foi denunciado pela mãe da adolescente em agosto de 2023. Segundo o relato dela, o homem teria ameaçado e coagido a adolescente para conseguir consumar o abuso sexual.

A denúncia foi confirmada pela adolescente e, depois disso, a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso. Após apurações, foi expedido mandado de prisão.

A prisão foi efetuada pela equipe da Delegada Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Montes Claros, chefiada pela delegada Karina Maia.

De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito estava trabalhando em um aplicativo de transporte de passageiros em Montes Claros, onde mora sua família. Ele foi preso perto da sede da Delegacia de Atendimento à Mulher, localizada no Bairro Morada do Sol, na região sul da cidade.