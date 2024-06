Você é bom de gogó? Então, que tal soltar a voz em um campeonato de karaokê, com direito a premiação? O evento do bar Jângal, localizado no Cruzeiro, na Região Centro-Sul de BH, acontece na próxima terça-feira (18/6). Os três melhores cantores da noite serão premiados.





A casa já realiza, toda terça-feira, a noite do karaokê. O evento acontece há mais de sete anos, reunindo amantes de música e destemidos de plantão. Agora, o bar resolveu organizar a disputa, que, segundo a empresa, terá “momentos de diversão e competição saudável para os frequentadores”.

O primeiro lugar receberá R$ 300 em dinheiro. O segundo, um voucher de R$150 para consumir no Jângal. O último prêmio é uma garrafa de gin Jângalito. Para participar, o interessado deve fazer a inscrição pela internet, no valor de R$ 20 por pessoa. As apresentações podem ser em duplas.





Os participantes poderão cantar mais de uma vez, mas somente a música previamente selecionada será levada em conta para o campeonato. “A escolha da música será crucial, pois será a performance dessa canção que determinará os vencedores”, aconselha a casa.