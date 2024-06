Caldas, no Sul de Minas, registrou a temperatura mais fria do país na manhã desta quarta-feira (12/6). A cidade vem ficando entre as mais frias em lista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que mede as menores temperaturas do país há alguns dias. Hoje os termômetros da cidade chegaram a marcar 4,5°C e foi o menor registro do país até as 8 horas.





Ontem, com 4,6°C, Caldas ficou na terceira posição da lista. Na ocasião, um distrito mineiro ficou com o posto de mais fria. Monte Verde, também no Sul de Minas, marcou 2,2°C. Hoje, um pouco mais quente, a cidade registrou 5,3°C. Em Minas, Maria da Fé também ficou entre as mais frias do país, com 5,7°C a cidade ocupou o quarto lugar da lista do Inmet.

Além das cidades mineiras, o Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná também têm municípios entre os mais frios. As temperaturas variam entre 4°C e 8°C (confira lista completa abaixo).





O frio também marcou a manhã desta quarta-feira na capital mineira. Com sensação térmica de 1,6°C, Belo Horizonte chegou a marcar 13,9°C. O registro foi feito pela estação de meteorologia do Cercadinho, na Região Oeste de Belo Horizonte. Para o resto do dia, a temperatura da capital deve subir um pouco e as máximas podem chegar a 27°C.







Confira lista completa:





Caldas (MG): 4,5°C

Monte Verde (MG): 5,3°C

Nova Friburgo-Salinas (RJ): 5,4°C

Maria da Fé (MG): 5,7°C

Campos do Jordão (SP): 6,7°

General Carneiro (PR): 7,3°C