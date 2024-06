O distrito de Monte Verde e as cidades de Caldas e Maria da Fé estão entre as seis com as temperaturas mais baixas do Brasil até as 8 horas desta terça-feira

O distrito de Monte Verde, município de Camanducaia, no Sul de Minas Gerais, registrou 2,2°C na manhã desta terça-feira (11/06). A temperatura foi a mais fria do país registrada até as 8h de hoje. Além de Monte Verde, Caldas e Maria da Fé também aparecem em lista do Instituto Nacional de Meteorologia que mede as temperaturas mais frias do Brasil.







As temperaturas variam entre 2°C e 9°C. Em dias anteriores, Caldas, no Sul de Minas, ficou como a mais fria. Hoje, apesar de apresentar temperatura menor, a cidade ficou em quarto lugar. Caldas registrou 4,6°C na manhã desta terça. Já Maria da Fé, também uma das seis mais frias do Brasil, marcou 5,3°C.





Na lista também aparecem cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. (Confira lista completa abaixo)





Em Belo Horizonte, o dia também amanheceu frio. Com temperaturas um pouco mais altas que o interior, os termômetros chegaram a marcar 14°C, com sensação térmica de 4,2°C. A temperatura foi registrada às 6 horas na estação Cercadinho, Região Oeste da Capital mineira.

Confira as menores temperaturas

Monte Verde (MG): 2,2°C

Nova Friburgo-Salinas (RJ): 3,8°C

Campos do Jordão (SP): 4,2°C

Caldas (MG): 4,6°C

Maria da Fé (MG): 5,3°C

Paty do Alferes-Avelar (RJ): 8,2°C*





*Dado computado até as 7h (horário de Brasília).

Previsão do tempo para hoje em Minas





O tempo em junho é caracterizado por uma grande amplitude térmica, ou seja, temperaturas baixas pela manhã e mais quentes ao longo da noite. Nesta terça-feira, Minas poderá apresentar céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais regiões, o céu deve variar entre claro e parcialmente nublado com névoa seca.

Em razão de uma grande massa de ar seco que cobre o Brasil central, as condições são favoráveis para um tempo mais estável e o Sol deve predominar em grande parte do estado de Minas Gerais. Apesar disso, a região dos Vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha devem apresentar uma maior cobertura de nuvens, mas sem possibilidade de chuvas.





Na região metropolitana de Belo Horizonte, as temperaturas podem chegar a 28°C durante a tarde. Já nas outras regiões de Minas Gerais, as temperaturas podem chegar a máxima de 32°C.





A previsão é de tempo seco pela tarde. Com exceção da Zona da Mata e Leste mineira, Minas Gerais possui condições favoráveis para baixos índices de umidade relativa do ar do meio-dia às 18 horas.