Uma nova feira ao ar livre ganha espaço no bairro Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (12/6). O evento “Do Campo pra Cá” vai reunir produtos da agricultura familiar, das 10h às 15h, na Rua Bernardo Guimarães, em frente ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG).

Em meio a hortaliças, frutas, pães, quitandas e queijos, a iniciativa do BDMG valoriza produtores locais e incentiva a sustentabilidade. A proposta é que a feira ocorra duas vezes no mês, às quarta-feiras, com 12 expositores mineiros diferentes a cada edição. Os produtos comercializados serão escolhidos pela Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária (Seapa).

Entre os expositores, está Christian Diniz, do Café Itapecerica, que preparou uma degustação especial para os visitantes. A produção do café está na sua família há 150 anos e no cardápio conta com uma série de cafés especiais, como os com notas de hibisco e rapadura, ou os de torra no fogão a lenha com notas de frutas cítricas e caramelo.

“Para nós, é uma oportunidade muito importante de acessar um público novo. Convido todos a conhecerem”, afirma o produtor que percorrerá 180 quilômetros para expor os produtos na feira do BDMG.

Um dos desafios dos pequenos agricultores é fazer com que seus produtos cheguem até o consumidor final, por isso, a feira tem potencial para contribuir com o desenvolvimento do setor. A agricultura familiar é responsável por 77% dos estabelecimentos agrícolas do Brasil, segundo o último Censo Agropecuário, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Sustentabilidade

A “Feira do Campo pra Cá” integra a programação do Mês do Meio Ambiente liderada pelo BDMG com foco na sustentabilidade. O objetivo é estimular práticas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que é o plano de ação global liderado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para reduzir desigualdades e proteger o clima e o meio ambiente.

“Esta é uma forma de valorizar os pequenos produtores e a agricultura sustentável. A partir desta feira, apoiamos não só a geração de emprego e renda, mas também o consumo de alimentos saudáveis, a cultura e a gastronomia mineira. A sustentabilidade é um dos pilares de desenvolvimento do BDMG”, afirma o presidente do Banco, Gabriel Viégas Neto.

Serviço

“Feira do Campo pra Cá”



Data: 12/6/2024 (quarta-feira), de 10h às 15h – repete a cada 15 dias

Onde: Rua Bernardo Guimarães, 1600, Lourdes – BH (em frente ao BDMG)