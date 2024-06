O Serviço Social Autônomo (SSA-Servas) lançou nesta segunda-feira (10/6) mais uma edição da Campanha Calor Humano. Serão arrecadados roupas e outros itens de inverno a ser doados às instituições que atendem crianças, idosos, pessoas em situação de rua e famílias em situação de vulnerabilidade social. As doações podem ser feitas até 30 de agosto na sede do Servas ou em pontos de coleta espalhados pela capital e Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A presidente da entidade, Christiana Renault, explica que a campanha busca proporcionar alívio e proteção a pessoas em situação de vulnerabilidade durante o período de baixas temperaturas. “O povo mineiro é solidário e muito acolhedor, por isso, acreditamos que podemos superar nossa expectativa de arrecadação e aquecer muitas pessoas que necessitam", diz.

O que doar?

Podem ser doados cobertores, agasalhos, pares de sapatos, pares de meias, camisas, calças, gorros, cachecóis e luvas em bom estado de conservação.

Também são aceitas doações via Pix, por meio da chave calorhumano@servas.org.br. Doações de grande volume devem ser agendadas pelo telefone (31) 3349-2400.

O que não pode ser doado?

Sapato ou tênis sem par, roupas furadas, rasgadas ou sujas, itens estragados ou com algum odor não podem ser doados. O SSA-Servas não possui local para higienização dos itens, por isso, pede a gentileza das roupas que forem entregues estejam limpas.

Veja onde doar

As doações podem ser feitas diretamente na sede do SSA-Servas, na Avenida Cristóvão Colombo, número 683, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.



Diamond Mall

Avenida Olegário Maciel, 1.600 - Santo Agostinho, Belo Horizonte

Pátio Savassi

Avenida do Contorno, 6.061 – São Pedro, Belo Horizonte

Unidades Verdemar



• Viçosa – Rua Viçosa, 572 – São Pedro, Belo Horizonte

• Sion – Avenida Nossa Sra. do Carmo, 1.900 – São Pedro, Belo Horizonte

• Buritis – Professor Mário Werneck, 1.500 – Buritis, Belo Horizonte

• Cristina – Rua Viçosa, 572 – São Pedro, Belo Horizonte

• Jardim Canadá – Rua Vancouver, 40 – Jardim Canadá, Nova Lima

• Diamond – Avenida Olegário Maciel, 1.600 – Lourdes, Belo Horizonte

• Raja – Avenida Raja Gabaglia, 3.600 – Estoril, Belo Horizonte

• Cataguases – Rua Paulo Afonso, 720 – Santo Antônio, Belo Horizonte

• Savassi – Avenida do Contorno, 6.061 – São Pedro, Belo Horizonte

• Serra – Rua do Ouro, 195 – Serra, Belo Horizonte

• Pampulha – Avenida Santa Rosa, 846 – São Luiz, Belo Horizonte

• Pátio – Avenida do Contorno, 6.061 – São Pedro, Belo Horizonte

• Castelo – Avenida Pres. Tancredo Neves, 2.700 – Paquetá, Belo Horizonte

• Shopping Woods – Rua Guaicuí, 700 – Luxemburgo, Belo Horizonte

• Cidade Nova – Avenida Cristiano Machado, 2.130 – Cidade Nova, Belo Horizonte

• Prado – Rua Turquesa, 721 – Prado, Belo Horizonte

Unidades Super Nosso

• Shopping Del Rey - Avenida Presidente Carlos Luz, 3.001, Belo Horizonte

• Lourdes – Rua Gonçalves Dias, 1.979, Lourdes, Belo Horizonte

• Luxemburgo – Avenida Guaicuí, 355, Coração de Jesus, Belo Horizonte

• Cidade Nova - Rua Arthur de Sá, 191, Cidade Nova, Belo Horizonte

• Castelo - Avenida Heráclito Mourão de Miranda, 1.700, Castelo, Belo Horizonte

• Xua - Rodovia BR-356, 450, Sion, Belo Horizonte

• Vila da Serra - Rua da Paisagem, 480, Vila da Serra, Nova Lima