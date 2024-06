Filho ateou fogo em casa depois de briga com pai em Sabará

Um homem em surto ateou fogo em casa durante uma discussão com o pai, de 60, na noite dessa segunda-feira (10/6), na Vila Santo Antônio de Pádua, em Sabará, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O idoso acabou preso por desacato.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo começou logo depois que vizinhos ouviram uma discussão entre pai e filho no local. Com a briga, o filho ateou fogo na própria casa.

Vizinhos ainda informaram que o filho tem problemas psiquiátricos. Ele foi conduzido ao Hospital Raul Soares.

O incêndio foi controlado pelos bombeiros, mas a estrutura ficou danificada e comprometida com várias rachaduras. A Defesa Civil municipal foi acionada.

Ameaça aos policiais

A Polícia Militar foi acionada para dar apoio ao Corpo de Bombeiros e encontrou o idoso na porta da residência em chamas. Ao se aproximarem, o homem passou a ofender e ameaçar os militares.

O idoso recebeu voz de prisão por desacato, desobediência e ameaça, mas resistiu à prisão. Para conter o homem, foi necessário o uso de uma pistola de impulso elétrico.

Depois de imobilizado, ele foi conduzido até a Unidade de Pronto Atendimento de Sabará, para retirada do dardo da pistola de impulso elétrico e depois encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Sabará.