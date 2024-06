Sepultado, no fim da manhã desta terça-feira (11/6), no Cemitério Campo da Saudade, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o corpo do menino José Guilherme, de apenas 7 anos, que morreu há cinco dias, na Santa Casa de Lagoa Santa, com suspeita de desnutrição.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Lagoa Santa. A mãe da criança, Crislaine Contreras, e o padrasto, identificado como Vitor, de 19 anos, estão presos.





O velório foi restrito a familiares e amigos. A família preferiu o silêncio. Era como um protesto silencioso, explicado ao final da solenidade, quando a avó, Maria Antônia Contreras, disse, apenas, "esperamos justiça".

Providências

A avó, inclusive, disse que levará os três netos, filhos de Crislaine, para Sergipe, onde ela vive. Eles têm 10 e 13 anos, e o terceiro, um mês e meio.

Ela estará na tarde desta terça, no Conselho Tutelar de Lagoa Santa, para tentar conseguir a guarda dos netos.

Entenda o caso

O menino José Guilherme deu entrada, na última sexta-feira, na Santa Casa de Lagoa Santa, onde faleceu e segundo os médicos, com sinais de desnutrição, chamaram a polícia. Segundo um dos médicos relatou à polícia, a criança chegou no hospital muito magra. "Era pele e osso", ressaltou o médico no momento da denúncia.





Nas investigações surgiram as denúncias de que o padrasto impedia a criança de se alimentar.



A mãe, ao prestar depoimento disse que já tinha flagrado José Guilherme comendo ração de cachorro.

O corpo passou por autópsia no IML, cujo resultado será anexado ao inquérito.