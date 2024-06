Nesta terça-feira (11/06), a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão em Juiz de Fora, na Zona da Mata. O alvo é um suspeito de compartilhar em plataformas da internet imagens de abuso sexual de crianças e adolescentes.





Uma ONG voltada para a segurança da navegação na internet realizou a denúncia que fez com que as investigações fossem iniciadas. A instituição identificou imagens e vídeos de abuso sexual infantil publicados em site com acesso público pelo perfil de um brasileiro.





Com as buscas da PF na casa do suspeito, os policiais apreenderam notebook, tablet, HD’s, pendrives e celular. Os aparelhos passarão por exame pericial para identificar outros materiais dessa natureza.

A ação propõe descobrir também os responsáveis pela produção e compartilhamento.





Se condenado, o investigado poderá responder pelos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e as penas somadas podem chegar a 10 anos de reclusão.