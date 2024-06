Polícia Civil apreendeu uma arma de fogo com cartuchos, duas armas de pressão e um celular

Uma mulher, de 29 anos, foi presa nessa segunda-feira (10/6) por posse ilegal de arma de fogo e maus-tratos aos animais na zona rural de Peçanha, no Vale do Rio Doce.





A Polícia Civil recebeu, no início do mês, uma denúncia anônima relatando crimes ambientais, dentre eles, caça predatória. A denúncia reportava, ainda, que um homem possuía ilegalmente uma arma de fogo em sua residência.





Após investigações, a PC representou à Justiça pela expedição de mandado de busca e apreensão na propriedade rural do suspeito. Durante as buscas, os policiais apreenderam uma arma de fogo com cartuchos, duas armas de pressão e um celular.





O investigado não se encontrava no local, apenas sua companheira que não apresentou nenhuma documentação que comprovasse a regularidade da arma. Por causa disso, a mulher foi presa em flagrante.

Durante a ação, foram encontrados na propriedade oito cães em situação de maus-tratos. Os animais foram recolhidos e deixados provisoriamente sob a responsabilidade de uma fiel depositária.





A suspeita foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, e após procedimentos de polícia judiciária, e pagamento de fiança, foi liberada. As investigações continuam.