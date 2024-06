Idosa é atropelada pelo próprio carro no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte

Uma idosa de 75 anos morreu atropelada pelo próprio carro em uma garagem em Belo Horizonte (MG). O incidente ocorreu na Rua Aimorés, no bairro Lourdes, na Região Centro-Sul, na manhã desta terça-feira (11/6).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), testemunhas informaram que a vítima tirou o carro da garagem e desceu para pegar pertences no porta-malas, mas não acionou o freio de mão. O veículo, uma Fiat Toro, se deslocou e passou por cima da mulher, que morreu no local.

11/06/2024 - 10:02 Mulher é presa por maus-tratos e oito cachorros são resgatados

11/06/2024 - 10:29 Distrito de Minas é o lugar mais frio do país nesta terça; saiba qual

11/06/2024 - 11:12 Polícia cumpre mandado em ação contra abuso sexual infantil em Juiz de Fora Leia mais





Do Campo pra Cá: BH ganha nova feira de produtos da agricultura familiar



Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte. A perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada.