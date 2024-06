As relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus da França, consideradas de primeiro grau pela Igreja Católica, estão em peregrinação pelo Brasil e chegam a Belo Horizonte nesta nesta quinta-feira (13/6). A ‘urna peregrina’ conta com o fêmur e os ossos do pé da santa católica. As relíquias vêm de Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, e ficam na capital até 20 de junho, quando seguem para Divinópolis, no Centro-Oeste do estado.





As relíquias chegaram ao Brasil em fevereiro deste ano e já percorreram mais de 50 cidades. Até outubro, quando os itens vão embora do país, a previsão é que mais de 100 municípios recebam a urna da santa.





Segundo o Frei Francinaldo Lustosa Magalhães, membro da Ordem dos Carmelitas Descalços e responsável pelas relíquias em Belo Horizonte, em vida, Santa Teresinha sempre manifestou a vontade de levar a palavra de Jesus para o mundo todo.

”Santa Teresinha dizia que queria percorrer o mundo até elevar o nome de Jesus para fazê-lo conhecido e amado. Então, por conta disso, é que foi tirada essa parte do corpo dela, do fêmur e dos pés”, ressalta o religioso.

O processo de peregrinação começou no centenário da morte da santa. “Em 1997, quando completou 100 anos da morte de Santa Teresinha, teve-se a ideia de fazer uma ‘urna peregrina’ com parte do seu corpo para peregrinar por todo o mundo. Ela, Santa Teresinha, é francesa, então o seu corpo está em Lisieux, na França, mas algumas partes foram tiradas para a peregrinação”, completa.





Em BH, o primeiro destino das relíquias é na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, no Bairro João Pinheiro, na Região Noroeste. A ‘urna peregrina’ chega de Sete Lagoas às 9 horas e ficará disponível para veneração até às 12h. Nesse momento, uma missa será realizada e as relíquias irão para um seminário de padres chamado Convivius Emos, onde será celebrada missa às 17 horas. Das 19h30 às 21h30, a Paróquia São Bento recebe a urna peregrina. O primeiro dia das relíquias santas em BH finaliza-se com uma vigília interna.

A programação tem igrejas, hospitais, uma praça e uma universidade da capital como destino. Ao todo, as imagens passam pela Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora; Capela Nossa Senhora do Carmo; Carmelo Santa Teresa D’Avila; Paróquia Santa Teresinha, Catedral Cristo Rei; Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, no alto da Serra da Piedade; Paróquia Nossa Senhora do Carmo; Praça Sete; Hospital Orizonti; Hospital Madre Teresa; Paróquia Bom Jesus do Vale, em Nova Lima; Comunidade Santa Teresinha; Comunidade Menino Jesus, no Aglomerado da Serra; Paróquia Santa Teresa e Santa Teresinha; PUC minas; Convento Santa Teresa; Carmelo Nossa Senhora Aparecida.





Fim de semana da ‘Urna Peregrina’

Neste sábado (15/6), a urna fica o dia inteiro na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. A programação do dia conta com missa das crianças, às 9 horas, e missa dos devotos e da família ao meio-dia. Às 17 horas acontece o Encontro das Juventudes, com missa e show da cantora Laura Salvador, da Comunidade Shalom. No domingo (16/6), a urna vai para o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, com missa às 15h.







A segunda (17/6) será movimentada. A imagem irá até a Praça Sete, onde será recebida com Ato Solene e missa em homenagem à Santa Teresinha, com chuva de rosas. A celebração acontecerá às 10h. O dia também contará com atividades em Nova Lima, na Grande BH, e no Aglomerado da Serra. (Confira a programação completa abaixo)





Santa Teresinha do Menino Jesus

A religiosa católica conhecida como Santa Teresinha do Menino Jesus nasceu em 1873 na cidade de Lisieux, na França. A santa entrou para a Ordem dos Carmelitas Descalços aos 15 anos por meio de uma autorização especial do Papa Leão XIII.



A Santa Teresinha foi uma Monja Carmelita e morreu com 24 anos Reprodução / Arquidiocese de Belo Horizonte





A monja carmelita viveu nove anos na Ordem, antes de morrer em 1897. “Ela entrou no Carmelo e teve uma vida de muita santidade, reconhecida dentro da comunidade, reconhecida por todos. Então, ela viveu uma experiência profunda de Deus, a misericórdia divina. Ela desenvolveu toda uma espiritualidade em torno do amor, da pequeneza, da simplicidade, das pequenas coisas no dia a dia que a gente precisa exercitar”, explica o Frei Carmelita Francinaldo.





Importância das relíquias para os católicos

Segundo a Igreja Católica, existem três graus de relíquias. As de 1° grau são relíquias feitas com partes do corpo dos santos. Já as de 2° grau são compostas por objetos especiais usados pelos santos em vida. As de terceiro grau são os objetos que tocaram os santos, como tecidos.







Desde o início da vida da igreja, as relíquias sempre foram muito valorizadas. “O santo é uma pessoa como nós, que tem um corpo e a graça, na verdade, ela atua no natural, então é justamente um ser humano. É uma presença significativa para a igreja porque recorda de fato a vida que o santo experimentou no seguimento de Jesus Cristo. Então nós veneramos a imagem, as relíquias dos santos, para pedir também a sua intercessão, junto a Deus”, explica o frei.

Despedida da Urna

Na quarta-feira (19/6), a urna peregrina ficará o dia inteiro no Carmelo Nossa Senhora Aparecida, no Bairro Monsenhor Messias, na Região Noroeste de BH, para veneração. Haverá missas às 7h e às 19h30. O último dia das relíquias é na próxima quinta-feira (20/6).

Confira a programação completa





Dia 13 de junho (quinta-feira)

9h – Chegada na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Missa às 12h – (Rua Quebec, 255, João Pinheiro, Belo Horizonte)



14h às 18h30 – Convivium Emaús – Missa às 17h (Rua Ibirapitanga, 235, bairro Dom Cabral, Belo Horizonte)

19h30 às 21h30 – Paróquia São Bento – Missa às 19h30 (Rua José Batista Ribeiro, 155, São Bento, Belo Horizonte)

22h – Convento São João da Cruz – Vigília interna – (Rua Quebec, 255, João Pinheiro, Belo Horizonte)





Dia 14 de junho (sexta-feira)

8h às 11h – Capela Nossa Senhora do Carmo: Bairro Vila Oeste – Missa às 9h.



12h às 19h – Carmelo Santa Teresa D’Avila: Bairro Planalto – Missa às 18h – (Rua dos Sacramentinos, 240, Planalto, Belo Horizonte)

20h – Paróquia Santa Teresinha: Bairro Santa Teresinha – Missa às 20h e Vigília – (Rua Julita Nogueira Soares, 705, bairro Santa Terezinha, BH)

Dia 15 de junho (sábado)

8h – Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora: Bairro João Pinheiro – Veneração às relíquias durante todo o dia e noite -(Rua Quebec, 255, João Pinheiro, Belo Horizonte)



9h – Missa com as crianças;

12h – Missa dos devotos; Missa com as famílias

17h – Encontro das Juventudes com Missa e Show da cantora Laura Salvador, da Comunidade Shalom





Dia 16 de junho (domingo)

9h às 12h – Catedral Cristo Rei: Missa às 10h30, presidida por dom Walmor (R. Campo Verde, 165 – Juliana, Belo Horizonte)



13h30 às 17h – Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, Missa às 15h (Alto da Serra da Piedade, s/n – Zona Rural, Caeté)

18h30 – Paróquia Nossa Senhora do Carmo – Missa às 19h e Missa às 7h (segunda-feira) – (Rua Grão Mogol, 502, Carmo, Belo Horizonte)





Dia 17 de junho (segunda-feira)

7h- Paróquia Nossa Senhora do Carmo – Missa às 7h – – (Rua Grão Mogol, 502, Carmo, Belo Horizonte)

10h às 11h – Praça Sete – Ato Solene e Missa em homenagem à Santa Teresinha com chuva de rosas

11h30 às 14h30 – Hospital Madre Teresa – Missa às 13h (Av. Raja Gabáglia, 1002 – Gutierrez)

15h às 17h30 – Hospital Orizonti – Missa às 16h – (Praça Engenheiro Flávio Gutierrez, Av. José do Patrocínio Pontes, 1355 – Mangabeiras, Belo Horizonte)

18h30 às 21h30 – Paróquia Bom Jesus do Vale, Nova Lima – Missa às 19h30 – (Avenida Dimas Henrique De Freitas, 378, Vale do Sereno, Nova Lima)

22h – Comunidade Santa Teresinha: Aglomerado da Serra





Dia 18 de junho (terça-feira)

6h30 às 12h – Comunidade Menino Jesus: Bairro Alto dos Pinheiros – Missa às 7h.

13h às 17h – Paróquia Santa Teresa e Santa Teresinha: Missa às 15h (Praça Duque de Caxias, 200, Santa Tereza, Belo Horizonte)

17h30 às 19h30 – PUC minas – Campus Coração Eucarístico – Missa às 17h30

20h às 24h – Convento Santa Teresa – Bairro João Pinheiro – Vigília





Dia 19 de junho (quarta-feira)

6h30 – Carmelo Nossa Senhora Aparecida– Missa às 7h; veneração durante todo o dia; e Missa às 19h30. (Rua Desembargador Tinoco, 322, Monsenhor Messias, Belo Horizonte)

Dia 20 de junho (quinta-feira): Despedida das relíquias

7h – Carmelo Nossa Senhora Aparecida – Missa e envio das Relíquias para o Carmelo de Divinópolis (Rua Desembargador Tinoco, 322, Monsenhor Messias, Belo Horizonte)

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice