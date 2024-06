A "Feira do Campo pra Cá", inaugurada nesta quarta (12), integra a programação do Mês do Meio Ambiente do BDMG

A feira “Do Campo pra Cá”, que expõe diversos produtos de agricultura familiar de Minas Gerais foi inaugurada nesta quarta-feira em Belo Horizonte. O evento, que vai até as 15h, reúne hortaliças, frutas, pães, quitandas e queijos de 12 expositores mineiros. A primeira edição, realizada nesta manhã, foi movimentada.

Para a expositora Mirtes Maria da Fonseca, de 43 anos, a realização da feira é uma oportunidade para os produtores. Mirtes é de Barão de Cocais, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e saiu de casa às 6h para participar do evento ao ar livre.

Mirtes afirma que ver a satisfação de seus clientes é o que a motiva nas vendas Edésio Ferreira/EM/DA Press

“Eu trabalho com doces e produtos de quitandas desde os sete anos. Venho de uma família de produtores. Minha mãe vende doce desde mocinha e eu segui os passos dela. Hoje minha filha também trabalha comigo. Com a feira, eu preservo a cultura da minha família, que é passada de geração em geração”, diz a produtora.

Atualmente, Mirtes se dedica à agricultura familiar. A ocupação tem sido rentável e possibilita que, além das contas habituais, a produtora pague a mensalidade da faculdade da filha. Na família, são produzidos leite, rapadura, beterraba, goiabada e doce de leite, utilizados nos quitutes vendidos.

A produtora conta que o carro-chefe é o canudinho de doce de leite e a broa de fubá. De acordo com ela, uma festa de quitanda anualmente em Barão de Cocais elege o melhor produto da cidade e todo ano algum de seus doces ganha o concurso. Para ela, é gratificante ver a satisfação das pessoas que consomem seus produtos, pois é o que “dá vontade de continuar”.

Em duas horas de feira, Mirtes acredita ter vendido cerca de 85% de seus produtos, o que representa um bom índice de vendas. Segundo a produtora, a feira tem tudo para continuar acontecendo. Ela, que expõe em eventos em BH há noves anos em locais como Cidade Administrativa e Praça da Assembleia, aprovou a feira “Do Campo pra Cá” e acredita que vai ser um sucesso daqui pra frente.

No entanto, Mirtes não foi a única a sair de longe para participar do evento. O expositor Christian Diniz, do Café Itapecerica, preparou uma degustação especial para os visitantes. A produção do café está na sua família há 150 anos e o cardápio conta com uma série de cafés especiais, como os com notas de hibisco e rapadura, ou os de torra no fogão a lenha com notas de frutas cítricas e caramelo.

Christian Diniz expõe seu café na feira Edésio Ferreira/EM/DA Press

“Para nós, é uma oportunidade muito importante de atingir um público novo. Convido todos a conhecerem”, afirma o produtor que percorreu 180 quilômetros para expor os produtos na feira do BDMG.

Novidade e sustentabilidade

A “Feira do Campo pra Cá”, inaugurada nesta quarta (12), integra a programação do Mês do Meio Ambiente liderada pelo BDMG com foco na sustentabilidade. O objetivo é estimular práticas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que é o plano de ação global liderado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para reduzir desigualdades e proteger o clima e o meio ambiente.

Leia também: BH e outras cidades mineiras estão com alerta para tempo seco até sexta



“Esta é uma forma de valorizar os pequenos produtores e a agricultura sustentável. A partir desta feira, apoiamos não só a geração de emprego e renda, mas também o consumo de alimentos saudáveis, a cultura e a gastronomia mineira. A sustentabilidade é um dos pilares de desenvolvimento do BDMG”, afirma o presidente do Banco, Gabriel Viégas Neto.

A proposta é que a feira ocorra duas vezes no mês, às quartas-feiras, com 12 expositores mineiros diferentes a cada edição. Os produtos comercializados serão escolhidos pela Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária (Seapa).

Serviço

“Feira do Campo pra Cá”

Data: 12/6/2024 (quarta-feira), de 10h às 15h – repete a cada 15 dias

Onde: Rua Bernardo Guimarães, 1600, Lourdes – BH (em frente ao BDMG)