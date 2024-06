Em razão de uma massa de ar seco que cobre o Brasil Central e Sudeste, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para baixa umidade relativa do ar até sexta-feira (14/6). Ao menos 391 cidades de Minas Gerais devem ser afetadas, incluindo Belo Horizonte e a região metropolitana.





A umidade deve ficar entre 20% e 30% no período da tarde nos dias em que o alerta continuar. O alerta vale para todas as regiões mineiras, menos Zona da Mata e Leste Mineiro. Além de Minas, municípios de Rondônia, Maranhão, Tocantins, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Goiania, Bahia e Piauí também serão afetados (confira lista completa abaixo)





O índice recomendado para a umidade relativa do ar é entre 50% e 60% segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Abaixo desse percentual a umidade pode causar problemas de saúde. Além disso, o tempo seco também favorece queimadas florestais.





Ontem, um alerta de tempo seco também havia sido emitido. Na ocasião, Oliveira, região Centro-Oeste de Minas, foi a cidade mais seca do país com 19% de umidade relativa do ar. De acordo com o Inmet, Florestal, Região Metropolitana de BH, e Espinosa, Norte de Minas, também ficaram entre as mais secas, com umidade relativa do ar de 21%.





Em tardes de tempo seco, a Defesa Civil orienta que a população beba bastante líquido, evite desgaste físico nas horas mais secas e evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Segundo o Inmet, o período mais seco é entre as 11h da tarde e 19h da noite.

Confira lista de regiões atingidas

Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Central Mineira, Ocidental do Tocantins, Centro-Sul Mato-grossense, Sul Goiano, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Sudeste Paraense, Nordeste Mato-grossense, Leste de Mato Grosso do Sul, Campinas, Oeste de Minas, Bauru, Piracicaba, Itapetininga, Sul/Sudoeste de Minas, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Oriental do Tocantins, Norte Mato-grossense, Leste Rondoniense, Sudoeste Paraense, Ribeirão Preto, Araçatuba, Sudeste Mato-grossense, Norte Goiano, Noroeste Paranaense, Sul Maranhense, Macro Metropolitana Paulista, Marília, Sudoeste Piauiense, Norte Central Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Araraquara, Pantanais Sul Mato-grossense, Sul Amazonense, Metropolitana de Belo Horizonte, Noroeste Goiano, Sudoeste Mato-grossense, Noroeste de Minas, Assis, Extremo Oeste Baiano, Metropolitana de São Paulo, Norte de Minas, Distrito Federal, Norte Pioneiro Paranaense, Vale do Paraíba Paulista, Jequitinhonha, Centro Maranhense, Oeste Paranaense, Campo das Vertentes, Oeste Maranhense, Centro Sul Baiano, Leste Maranhense, Madeira-Guaporé