Belo Horizonte receberá a terceira edição do Tanabata Matsuri no primeiro sábado de julho (6/7). Com entrada gratuita, a tradicional festa japonesa é milenar no país leste-asiático e chega em Minas Gerais com muitas referências culturais, comida boa e oficinas para celebrar a Lenda das Estrelas.

Inspirado na lenda de Orihime, a princesa tecelã, e Kengyu (ou Hikoboshi), o jovem pastor – representados pelas estrelas Vega e Altair –, celebra o poder do amor verdadeiro, a perseverança em alcançar metas e a crença na magia de uma noite especial para unir almas gêmeas.

Na capital mineira, a primeira edição da festa aconteceu durante a pandemia de forma online e a programação cultural chegou a atingir a marca de 15 mil visualizações no YouTube. Em 2023, foi a primeira vez que houve uma estrutura física para reunir apresentações, comida e produtos japoneses, já na área externa do Shopping Minascasa.

“É o maior festival de rua no Japão, e começamos a fazer algo pequeno para ver se cresce aqui em Minas como aconteceu em São Paulo. Ano passado, fizemos uma coisa mais simples para ver como seria o movimento, mas dessa vez faremos algo maior, com mais enfeites, exposições e trazendo muito mais da cultura japonesa, que sabemos que atrai muito as pessoas”, explica Yukari Hamada, coordenadora executiva do Festival do Japão.

O evento contará com apresentações de dança e música de grupos de São Paulo, artesanato tradicional, exposição de ícones japoneses, enfeites simbólicos da festividade, além de culinária típica – sem deixar de lado a canjica e o caldo das festas juninas e julinas.

Também serão dispostos vários ramos de bambu para que o público possa escrever seus desejos e pendurá-los, enviando seus pedidos às estrelas.

“Nossa ideia também é resgatar a fé das pessoas para que elas acreditem na lenda e façam seus pedidos, porque é um momento mágico”, afirma Yukari.

Para ir ao evento, é necessário fazer a retirada do ingresso pela internet.

Lenda das Estrelas

A lenda do Tanabata conta a história de amor entre duas estrelas. Há muito tempo, morava próximo do rio de estrelas Amanogawa (Via Láctea) uma princesa chamada Orihime (Vega), que se apaixonou pelo jovem pastor Kengyu (Altair).

O casal apaixonado passou a viver apenas em torno do amor e deixou de lado seus afazeres e obrigações diárias. Indignado com a falta de responsabilidade dos dois, o pai de Orihime decidiu separá-los, permitindo que se encontrassem apenas uma vez por ano, no sétimo dia do sétimo mês do calendário lunar, desde que ambos cumprissem suas tarefas e atendessem a todos os pedidos vindos da Terra nesta data.

O Tanabata Matsuri celebra a sabedoria e o desejo de Orihime e Kengyu de aprimorar as habilidades e trabalhar duro para poderem se encontrar. Durante o Festival é costume escrever pedidos em tiras de papéis coloridos (tanzaku) e amarrá-los em árvores de bambus (sassadake), que simbolizam a purificação. A tradição diz: “olhe para o céu e escreva o seu pedido”, e a lenda diz que, se os desejos forem do fundo do coração, são atendidos no momento do encontro entre Orihime e Hikoboshi, como uma forma de gratidão pela dádiva recebida.

Após o festival, os Tanzakus são queimados e transformados em fumaça para subirem ao céu, onde Orihime e Kengyu podem recebê-los e realizá-los.

Serviço

3ª edição do Tanabata Matsuri – Lendas das Estrelas

Quando: Sábado, 6 de julho, das 11h às 20h

Onde: Áreas externa e interna do Shopping Minascasa (Av. Cristiano Machado, 3411 - União, Belo Horizonte)