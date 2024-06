Com a chegada do mês de junho, chegam também as festividades juninas, com comidas tradicionais e diversão para todas as idades. A festa junina representa uma parte essencial da cultura brasileira, celebrando as tradições religiosas com muita música, dança e alegria. Os eventos terão de tudo: barracas que celebram a cultura típica regional, muita fartura caipira com quitutes para quem busca algo que adoce o paladar, brincadeiras para as crianças e até para os pets! Neste guia que explora a cidade de Belo Horizonte, você encontrará as delícias gastronômicas que fazem das festas mais saborosas do ano.





Eventos gratuitos

Arraiá do Blues (08/06, das 12h às 20h)

Em sua segunda edição, o Blues na Praça une a tradição das festas juninas brasileiras com a energia do blues, em um formato que se inspira nas festividades de St. Louis. A festa acontece na Praça Alaska, no Bairro Sion. O Arraiá do Blues oferecerá uma vasta seleção de pratos e petiscos típicos juninos, como caldos, espetos, milho verde, doces tradicionais e quentão. Além disso, chopes artesanais da Krug Bier e uma seleção de vinhos e drinques.



Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/arraia-do-blues/2454988?referrer=l.instagram.com

Praça Alaska - Sion

Arraiá do Rock (08/06, a partir das 12h)

“Uma tarde com um encontro marcado com as boas cervejas, os melhores quitutes juninos e as melhores bandas.” Isso é o que promete a 1ª edição do Arraiá do Rock, que vai acontecer na Avenida Bernardo Monteiro, em frente ao Colégio Arnaldo, com entrada gratuita e retirada de convites no Sympla. A gastronomia merece um destaque à parte. O evento faz parceria com Classe A, trazendo frutos do mar, coxinha do Douglas, espetos e feijão tropeiro, além das comidas que caracterizam uma festa junina: milho verde, espeto de uva na calda de chocolate, pamonha, caldos variados, maçã do amor, cachorro-quente e pé de moleque. Como o evento é cervejeiro, terá a participação das marcas Albanos, Läut, Germânia e Wienbier. Esta edição também contará com uma cervejaria convidada, a Bruder. Gim da Vanfall, vinhos, espumantes e a bebida Du Mate completam o cardápio.

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/rock-cervejeiro-arraia/2452095

Avenida Bernardo Monteiro, 1212 – Funcionários

Festa Junina no Underground Black Pub (29/06, a partir das 16h)

Quem disse que festa junina não combina com rock and roll? O evento promovido pelo Underground Black Pub prova que sim. A rua será fechada, em frente a casa de festas, e os organizadores incentivam o uso de trajes caipiras típicos. O evento será repleto de comidas típicas e de uma decoração característica dessa época do ano.

Ingressos: https://centraldoseventos.com.br/festa-junina-do-underground

Av. Itaú, 540 – Dom Cabral

Eventos pagos





Cidade Junina (08/06 a 13/06)

Do dia 8 ao dia 13 de julho, com realização do NaSala, o Mirante Beagá sedia a festa com roda gigante, cenários instagramáveis e grandes shows. As delícias típicas que compõem o cardápio da festa serão: Caldo de mocotó, caldo de mandioca, caldo de feijão, porção de língua à palito, milho verde, mingau de milho verde, pamonha, pão de queijo recheado, cachorro quente, canjica doce, sorvete, pizza, hambúrguer, pastel, fritas, hambúrguer vegano, espetinho, algodão doce, maçã do amor, doces juninos, quentão, pipoca, empanadas, feijão tropeiro, macarrão na chapa, angu à baiana, arroz de costelinha defumada e canjiquinha com costela. Além dos 15 operadores de comida, como o Nonô, Rei do Mocotó, Dog Show, Agostino Pizzeria, Seu Burger, Sorveteria Universal, Cristina Misk e muitos outros.

Ingressos para a Festança: https://tinyurl.com/IngressosFestanca

Ingressos para a Cidadezinha: https://tinyurl.com/IngressoCidadezinha



Rua Gabriela de Melo - Olhos D'água

Arraiá do Porcão (08/06, das 14h às 22h)

O Arraiá do Porcão no Mirante Meet promete uma variedade de comidas e bebidas tradicionais desse período. Entre as opções, haverá caldos, espetinhos, cachorro-quente, pipoca, churros, milho cozido, entre outros. Além disso, a festa contará com barraquinhas diversas, touro mecânico e um espaço kids para as crianças se divertirem, garantindo ser um evento para toda a família.

Ingressos: http://www.arraiadoporcao.com.br/



Avenida Raja Gabaglia, 2671 - São Bento

ArraiAU da Pedigri (22/06, das 12h às 17h)

Também na rua do Underground Pub, ocorrerá a segunda edição do ArraiAU da Pedigri, feito exclusivamente para os pets. A festa contará com brincadeiras, barraquinhas, comidas típicas, música, arena Cross Dog (uma espécie de crossfit para os bichinhos), quadrilha pet e desfile dos cães com roupas típicas juninas. O cardápio será composto por galinhada, vaca atolada, caldos de mandioca e feijão, canjiquinha, calda de batata, canjica doce, arroz doce, mingau de milho, milho cozido, doces típicos, quindim e quentão.

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/iiarraiau-da-pedigri/2468894

Avenida Itaú, 540 – Dom Cabral

Festa do Caipira Xique (22/06, das 14h às 22h)

Com open food/open bar e um clima de festa do interior, como em uma quermesse, o local será decorado para as pessoas se sentirem dentro de uma cidade junina. Os quitutes juninos serão divididos em estações separadas para evitar filas e facilitar o acesso, tornando a festa mais leve. Para quem busca as delícias preparadas do “jeito caipira”, pão com linguiça, almôndegas ao molho caipira, bolinho de mandioca Caipira Xique, pastel de feira, mandioquinha frita, torresminho pururuca, caldo de mandioca, caldo de feijão, canjiquinha, quentão e doces típicos completam a festa. Esta edição traz uma grande novidade: fogo de chão e American BBQ, comandados pelo chef Diego “Gran Assador”, que acompanha o chef e proprietário do local, Leonardo Cabral. Entre as bebidas, chope Caipira Pilsen, gin tônica Tanqueray, drinques com Red Bull e Johnnie Blonde, cachaça Germana, caipirinhas, caipivodca com Smirnoff, refrigerantes e água à vontade.

Ingressos: https://www.sympla.com.br/arraia-caipira-2024---o-mio-de-bh__2462484

Rua Francisco Bretas Bering, 324 - Copacabana

Festa de São João (22/06, das 14h às 22h)

Com a temporada de festas juninas na capital mineira, a Festa de São João não ficará de fora. A Praça JK, no bairro Sion, será palco do arraiá. E, claro, a gastronomia junina não poderia faltar: caldos, espetinhos, cachorro-quente, pipoca, churros, milho cozido e muitas outras opções estarão à disposição nas barraquinhas, para todos os gostos.

Ingressos: http://www.festadesaojoaobh.com.br/

Avenida dos Bandeirantes, 240 - Sion