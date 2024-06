“Esse momento é meu.” “Eu nunca fui triste.” Essas foram algumas reações nas redes sociais ao anúncio da volta do McFish, sanduíche do McDonald's à base de peixe. O produto ficará disponível a partir de terça-feira (11/6) por tempo limitado. Mas a rede de fast food não informou por quanto tempo o lanche será vendido nas lojas do Brasil.





O McFish leva filé de peixe empanado crocante, queijo e molho tártaro e, por muitos anos, fazia parte do cardápio fixo do McDonald’s. No entanto, o lanche foi descontinuado em 2019, sob a alegação de baixa procura. Desde então, os fãs do sanduíche começaram uma campanha para trazer o prato de volta. Em fevereiro, o restaurante anunciou a volta do produto, por tempo limitado, mas frustrou muitos clientes por ter se esgotado em pouco tempo.





Para anunciar a volta do McFish, a rede de fast food preparou uma série com quatro episódios levando três amantes do sanduíche para a Antártica, para saber a origem do Polaca, peixe que é usado no lanche. A publicidade ainda selecionou 200 consumidores para assistir aos vídeos e matar a saudade do lanche antes do relançamento.





O McFish pode ser comprado nos balcões das lojas, totens de autoatendimento, drive-thru, pelo McDelivery ou Peça e Retire.