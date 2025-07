Leilane Neubarth é hostilizada por mulher em loja

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A apresentadora Leilane Neubarth, da GloboNews, usou as redes sociais para contar que foi hostilizada nesta terça-feira (29/7), enquanto fazia compras no Rio de Janeiro. Segundo a jornalista, uma mulher a abordou dentro de uma loja e passou a ofendê-la por causa do trabalho jornalístico realizado pela emissora: "Vocês, repórteres da Globo, são insuportáveis, fazem um jornalismo de lixo".

Leilane contou ter ficado assustada com a agressividade da mulher, e que a única reação possível foi pegar o celular e começar a gravar. "Demorei alguns segundos para entender o que estava acontecendo. A única 'arma' que eu tinha era o meu celular", explicou. "Ninguém precisa gostar de ninguém. Mas acredito realmente que o respeito é a luz que ilumina a escuridão da intolerância", refletiu sobre o episódio.

Durante a gravação, a mulher afirmou que não assistia mais à Globo e ainda debochou do vídeo que a jornalista estava fazendo. "Vai botar no jornal? Ai, estou com o cabelo bom hoje? Queria estar melhor. Estou vindo do hospital, entendeu? Eu trabalho pra cacete. Trabalho com gente pobre, muito pobre, que acredita nas bobagens que vocês falam. Jornalixo!", gritou.

Mesmo após o ataque, a mulher continuou circulando pela loja como se nada tivesse acontecido. Leilane a classificou como "extremamente debochada" e decidiu compartilhar a experiência como forma de denunciar a intolerância enfrentada por profissionais da imprensa.