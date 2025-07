Filho de Joe Biden ataca Clooney por ter pedido ao pai que se retirasse da corrida eleitoral

Hunter Biden criticou duramente nesta segunda-feira (21) o ator George Clooney por ter pedido que seu pai, Joe Biden, se retirasse da corrida presidencial de 2024, durante entrevistas divulgadas no aniversário da desistência do democrata.

"Que ele vá se foder, e todos ao redor dele também", disparou o filho caçula de Joe Biden em uma entrevista de mais de três horas ao jornalista Andrew Callaghan, que tem mais de 3 milhões de seguidores no YouTube.

"George Clooney não é um maldito ator, (...) ele é uma marca", declarou.

"Vocês acham mesmo que na América comum, aquela eleitora em Green Bay, Wisconsin, está se importando em quem George Clooney acha que ela deveria votar?", questionou ainda Hunter Biden no podcast de Jaime Harrison, ex-presidente do Partido Democrata.

O ator foi, em 10 de julho de 2024, um dos primeiros grandes apoiadores democratas a pedir que Joe Biden deixasse a corrida presidencial.

Naquele momento, o presidente democrata enfrentava dúvidas crescentes dentro de seu próprio partido sobre seu estado de saúde, após um debate desastroso contra Donald Trump cerca de dez dias antes.

George Clooney havia escrito um artigo publicado no New York Times, intitulado: "Eu amo Joe Biden. Mas precisamos de outro candidato."

O ator e produtor vencedor do Oscar contou ter visto, em um evento de arrecadação no mês anterior, um Joe Biden debilitado, distante do candidato que havia sido em 2020.

"Eu o considero um amigo e acredito nele. Acredito em seu caráter, em sua moral", escreveu Clooney, antes de acrescentar: "Mas a única batalha que ele não pode vencer é contra o tempo."

Joe Biden acabou renunciando à candidatura em 21 de julho de 2024.

Nas entrevistas desta segunda-feira, Hunter Biden voltou a comentar o episódio.

"Por que eu deveria te escutar? Com que direito você esmaga um homem que dedicou 52 anos da porra da vida dele ao serviço deste país, e decide que você, George Clooney, vai basicamente comprar uma página inteira de anúncio no maldito New York Times?", declarou na entrevista a Andrew Callaghan.

Alvo de problemas com a justiça e de dependência de drogas por vários anos, Hunter Biden foi um dos principais alvos da direita radical americana, que o enxergava como o calcanhar de Aquiles do presidente Joe Biden.

