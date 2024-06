Nesta quinta-feira (6/6) mais de mil lojas de todo o país devem participar do Dia Livre de Impostos (DLI), ação nacional que irá promover a venda de milhares de itens sem a incidência de impostos. Em Belo Horizonte, são mais de 1.400 pontos de vendas de diversos segmentos como óptica, setores gastronômicos, artigos de festa, gás de cozinha, semi jóias, artigos para o lar, colchões, vestuário, calçados, pet shop, material de construção, móveis e informática.





“Em 2023 o DLI teve sua participação recebida por diversos shoppings em todo o país, mais de 50.000 varejistas. Em Belo Horizonte, foram mais de 1.300 lojas e uma intensa movimentação de consumidores”, conta Marcelo de Souza e Silva - presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH)





Drinques mais baratos

Como uma boa capital dos botecos que é, em Belo Horizonte alguns bares também aderiram à campanha e colocaram diversos itens do cardápio sem imposto, como o caso do Amadís Fleming, localizado na região da Pampulha.

“Esse é o terceiro ano que participamos da campanha, entendemos que o DLI é uma data muito importante para conscientização da população sobre a importância de discutir a redução tributária que é enorme em nosso país, e sai diretamente do nosso bolso”, fala Renato Godinho, de 34 anos, proprietário da casa.





As opções que foram adaptadas para a data reduziram o preço por volta de 30% dependendo da alíquota de bebida alcoólica, comida ou bebida sem álcool. Confira abaixo o cardápio disponível nesta quinta-feira (06/06):

Cardápio do Dia Livre de Impostos (06/06), no bar Amadís Fleming Divulgação / Amadís

Bolos na promoção

A doceria Bolo na Hora também aderiu ao Dia do Imposto Zero, e pelo terceiro ano consecutivo, com redução de 25% nos produtos. O funcionamento das lojas nesta quinta-feira é até as 19h, com os 12 sabores tradicionais de bolos participando da ação.





“Percebemos que o primeiro impacto da campanha é revelar aos nossos clientes o quanto a alta taxa de impostos onera os nossos produtos. Além disso, há uma repercussão na venda dos produtos parte da campanha e também em outros produtos que o cliente tem a oportunidade de conhecer indo até as lojas motivado pela ação”, conta Bianka Schimit, 31 anos, consultora em comunicação.

Dia para ir às compras

O Apoio Mineiro, da unidade do bairro Horto (Avenida Silviano Brandão, 3001), também participa da ação nesta quinta-feira. São vendidos, sem impostos, produtos de cesta básica como arroz, feijão, pó de café e sal, além de vinhos argentinos, azeite português, fralda descartável e chocolates. Em alguns produtos, a redução do valor pode chegar a quase 50% do praticado habitualmente.





“O Apoio já possui parceria com a CDL há muitos anos. Porém, essa é a primeira campanha especial entre o Apoio e a entidade. Observamos que a ação gera visibilidade para o Apoio e um consequente aumento no fluxo de clientes e vendas, aproveitando os produtos que serão vendidos sem impostos”, relata o gerente de marketing do Apoio Mineiro, Claiton Queiroz.





As vendas seguirão enquanto houver estoque de produtos. O acesso à loja será por ordem de chegada, com distribuição de senha, mediante ordem da fila. Serão aceitos todos os tipos de pagamento: cartões de crédito e débito, dinheiro, PIX e vale alimentação.





Como surgiu o Dia Livre de Impostos (DLI)

O Dia Livre de Impostos nasceu em Belo Horizonte, em 2007, e hoje é realizado em todo o país. “A ação nasceu como um grito de protesto à alta carga tributária vigente no Brasil. O país é um dos que mais arrecada impostos no mundo, mas oferece um dos piores retornos para a população em termos de saúde, educação, segurança, ou seja, os serviços custeados pelo valor arrecadado pelos impostos e que deveriam ser de alta qualidade”, Marcelo de Souza e Silva, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte.





Reflexo da reforma tributária

Neste ano, a Reforma Tributária também está na pauta do DLI. O projeto de lei que trata dessa normatização prevê algumas reduções que poderão trazer benefícios ao bolso dos contribuintes e dos empresários.





Nesta quinta-feira, a expectativa é de haja uma previsão de como será a venda futura de produtos sem a incidência dos impostos e o quanto o orçamento será beneficiado. O consumidor vai quantificar quanto ele paga de impostos e mensurar o quanto deixa de comprar em função disso.