Uma fila quilométrica é formada em um posto de Belo Horizonte nesta manhã de quinta-feira (6), data esta que é lembrado o Dia Livre de Imposto (DLI). A ação faz que com que hoje, o litro de gasolina seja vendido a R$ 3,76 na capital. O valor é cerca de R$ 2 mais barato do que o valor cobrado atualmente em boa parte dos estabelecimentos de BH.

Por esse motivo, vários motoristas aproveitaram o dia para encher o tanque do veículo. É o que acontece no Posto Pica Pau, localizado na Avenida do Contorno, Região Centro-Sul da capital. No local, motoristas formam um extensa fila por toda a via, como pode ser visto no vídeo acima.

A fila está tão grande que agentes da BHTrans ajudam na sinalização do trânsito. Um dos motoristas que aproveitaram o Dia Livre de Imposto foi o consultor financeiro Paulo Nogueira, que chegou ao posto por volta das 14h dessa quarta-feira (5). No ano passado, ele foi o primeiro, mas neste ano uma senhora chegou meia-noite do dia anterior, assim, fazendo com que ele fosse o segundo desta vez.

"Eu moro no Prado, que é uma distância de 15 minutos do posto. Então cheguei aqui ontem, fiquei a tarde inteira, quando foi a noite, fui para casa para poder descansar, alimentar, carregar a bateria do celular, pegar uma blusa de frio, aí por volta de 5 horas da manhã de hoje, acordei e cheguei ao posto", relata, detalhando a aventura.

O consultor financeiro Paulo Nogueira Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

Para Paulo, todo o esforço valeu a pena. "Abasteci o veículo agora com gasolina a R$ 3,76 o litro. Enchi o tanque e foi uma economia de quase R$ 85. Com esse dinheiro que economizei, posso comprar mais gasolina para o carro, posso fazer uma compra no supermercado e também curtir o final de semana", destaca.