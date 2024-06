Foi entregue na última terça-feira (4/6), pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e o Governo do estado, a nova Subestação (SE) Serrano, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. Ela é a 100ª inaugurada pelo programa Mais Energia da Cemig, que prevê o atendimento de cerca de 600 mil pessoas na capital, em Contagem e Ribeirão das Neves, na Grande BH.

Desde 2021, a empresa investiu quase R$ 2,7 bilhões para energizar as 100 estações entregues até o momento. O Programa Mais Energia da companhia está crescendo o número de instalações em quase 50% até 2027, com um investimento total de mais de 7 bilhões de reais.

“A SE Serrano vai garantir o fornecimento de energia elétrica para 254 mil consumidores nos municípios de Belo Horizonte, Contagem e Ribeirão das Neves, beneficiando aproximadamente 602 mil pessoas”, ressalta o vice-presidente de Distribuição da Cemig, Marney Antunes.

A entrega foi feita pelo governador Romeu Zema (Novo) e o presidente da Cemig, Reynaldo Passanezi Filho, ainda, o evento contou com a presença do vice-governador, Mateus Simões e do secretário de desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Fernando Passalio. Além de autoridades estaduais e diretoria da Cemig.

As obras da SE Serrano tiveram início em 2021 e contaram com investimentos de 80 milhões de reais que, além da instalação, foram destinados para trabalhos de adequação e recapacitação em cerca de 34 quilômetros de linhas de distribuição.

A nova subestação tem capacidade de 80 MVA e conta com 16 novos alimentadores (circuitos que atendem os bairros) de 13,8 kV. Ela também utiliza transformadores especiais, com baixo índice de emissão de ruídos.

“A nossa expectativa com essa nova subestação é muito grande. Já tivemos aqui algumas situações de falta de energia, e foi muito ruim, muito incômodo para todo mundo. Esperamos que estes piques que geralmente ocorrem não voltem a nos afetar”, afirma Leandro Dela Ferro, morador e comerciante na região.

Reynaldo Passanezi destaca que a companhia faz, atualmente, o maior investimento da história da companhia. Segundo o executivo, a companhia está investindo R$ 50 bilhões em dez anos em Minas Gerais, que representa dois ciclos: De 2019 a 2023, com R$ 13,5 bilhões e de 2024 a 2028, com R$ 36,5 bilhões, em 774 cidades mineiras.

“Entre 2009 e 2018, foram entregues à população mineira 50 unidades destas instalações, uma média de cinco por ano. Desde 2021, a média do Programa é de 30 por ano. Ou seja, seis vezes mais. Estamos voltando ao protagonismo do setor elétrico brasileiro e, mais do que isso, a Cemig tem sido a indutora do desenvolvimento de Minas Gerais e contribuindo para a geração de renda e emprego para a população”, afirma.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice