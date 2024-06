Minas Gerais é o terceiro estado com mais beneficiados na faixa 1 do programa Desenrola, lançado pelo governo federal em 2023 para combater a inadimplência.







Cerca de 212 mil mineiros pagaram R$ 186,7 milhões. Antes, o total da dívida dessas pessoas somava mais de R$ 1,25 bilhão.





Os estados onde mais pessoas foram beneficiadas pelo programa foram São Paulo (25,3%), Rio de Janeiro (11,3%) e Minas Gerais (8,6%). Esses estados também lideraram em valores absolutos e em volume de renegociação.





“O programa foi um verdadeiro sucesso por diminuir o endividamento da população mais vulnerável e reduzir o ritmo de crescimento da inadimplência como um todo. Além disso, precisou de aporte relativamente baixo do governo: R$ 1,7 bilhão dado como garantia caso as pessoas não paguem o refinanciamento”, declarou o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa Pinto.





A faixa 1 é destinada para pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no CadÚnico. Ao todo, no Brasil, foram R$ 25,57 bilhões em dívidas negociadas, com 10,5 milhões de contratos firmados.