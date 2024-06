As comemorações de festa junina podem ficar mais em conta no ano de 2024. De acordo com levantamento do site MercadoMineiro em parceria com o aplicativo comOferta divulgado nesta segunda-feira (3/6), os produtos mais vendidos para os arraiais reduziram a média de preço em relação ao mesmo período de 2023. A hipótese para a redução de preço é o atraso da chegada da frente fria e o momento econômico das safras.



O preço médio do amendoim Yoki de 500g, por exemplo, caiu de R$ 18,39 para R$ 14,38, com uma redução de 6%. O preço médio do pacote de canjiquinha Pancha, de 500g, também baixou, de uma média de R$ 3,27 para R$ 2,60, diferença de 20%. A canjica branca Anchieta, de 500g, que custava em média R$ 6,43, foi para R$ 4,98, menos 23%, enquanto o preço da canjiquinha Yoki, de 500g, foi reduzido em 16%, saindo da média de R$ 6,74 para R$ 5,64.







O leite condensado Moça, de 395g, teve redução de 9%, de R$ 8,13 para R$ 7,42, enquanto o leite condensado Itambé, também de 395g, caiu 13%, saindo de uma média de R$ 7,27 em 2023 para R$ 6,31 em 2024. Enquanto isso, o quilo da mandioca saiu de R$ 4,32 para R$ 3,65, reduzindo 21%.



Outros produtos com queda de preço foram o milho de pipoca, a pipoca de microondas e o milho verde inteiro. O milho de pipoca Yoki, de 500g, passou de R$ 8,47 para R$ 6,46, baixa de 24%. A pipoca de microondas Yoki, de 100g, foi de R$ 4,30 para R$ 3,40, 21% a menos. E o milho verde inteiro, de 700g, que custava em média R$ 6,97, caiu para R$6,34, 9% mais barato.





Alta variação



A pesquisa também aponta que os preços dos produtos juninos sofrem uma variação significativa nos estabelecimentos consultados, que somados são oito em Belo Horizonte.



Exemplos disso são o amendoim Pachá, de 500g, que pode custar de R$ 8,18 até R$ 18,25, com uma diferença de 123%. O Amendoim Yoki, de 500g, pode custar de R$ 15,99 até R$ 23,59, com uma variação de 47%. Já o amendoim torrado Pachá, de 500g, está custando de R$ 7,99 até R$ 11,90, apresentando uma diferença de 49%.



O pacote de canjica de 500g da marca Yoki também tem o preço com alta variação, podendo custar de R$ 4,98 até R$ 8,99, com uma diferença de 80%. Outro similar é o pacote de 500g da Canjiquinha Anchieta, que custa de R$ 4,98 até R$ 6,38, apresentando uma variação de 98%.





Outros produtos de festa junina com grande diferença de preço entre os estabelecimentos são o milho de pipoca, a rapadura, o pé de moleque e o quilo de mandioca. O milho de pipoca da Yoki, de 500g, varia 70% entre R$ 4,98 a R$ 8,49. Os preços da rapadura, de 500g, têm uma diferença de 88%, de R$ 7,99 a R$ 17,89. Já o pé de moleque, de 500g, pode custar de R$ 7,99 a R$ 17,89, variação de 123%, enquanto o quilo de mandioca varia 111%, de R$ 8,99 a R$ 18,99.