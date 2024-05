O aumento do preço do arroz se deve à queda do fornecimento de arroz de lavouras do estado gaúcho, responsável por 70% da produção nacional

O preço médio do arroz aumentou 21% durante o mês de maio. O feijão também ficou mais caro, registrando aumento de até 6,55%, assim como o óleo, que subiu até 5,75%. Os dados são da pesquisa do site Mercado Mineiro, em parceria com o aplicativo comOferta divulgada nesta segunda-feira (20/5). O levantamento foi realizado em nove supermercados na Grande BH com o objetivo de entender o aumento real dos preços após a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul.

O aumento do preço do arroz se deve à queda do fornecimento do grão nas lavouras do estado gaúcho, responsável por 70% da produção nacional. Além da queda da produção, em função das enchentes que atingem o estado, o escoamento foi dificultado devido ao prejuízo causado nos armazéns e nas estradas. Antes das chuvas, o preço do arroz estava em queda, após sete meses em alta nos supermercados.

Entre os dias 27 de abril e 17 de maio, o arroz foi o item que mais apresentou variações. O pacote de arroz de 5kg da Alegrete, por exemplo, pode custar de R$24,90 até R$33,90 com uma variação de 36%, enquanto o Arroz Prato Fino apresenta preços entre R$31.99 a R$43,49, com uma variação também de 36%. Já o arroz Carrijo subiu 34%, custando de R$22,99 até R$30,98.

Outros alimentos da cesta básica

O feijão foi o segundo alimento que mais sofreu aumento, chegando até a 6,55% de diferença. É o caso do Feijão Carioca Dona Dê, de 1kg, que passou de R$4,49 para R$4,78. O Feijão Carioca Codil, também de 1kg, teve aumento de 5,65%, subindo de R$7,39 para R$7,81, enquanto o Feijão Carioca Xap, 1kg, subiu de R$4,26 para R$4,40, sofrendo um aumento de 3,40%.

O óleo teve variação positiva de até 5,75%, como é o caso do Óleo de Soja Veleiro, de 900ML, que subiu de R$4,49 para R$4,75. O Óleo de Soja ABC, também de 900ML, é o segundo no ranking, subindo de R$4,46 para R$4,65, com um aumento de 4,35%.

O leite integral de 1 litro, por outro lado, teve diminuição de preço, chegando a uma redução de até 5,29% com a marca Piracanjuba. A manteiga de 500g também apresenta redução, com variação negativa de até 3,68%, como a Itambé. A margarina de 500g da marca Doriana também teve redução de até 5,28% com .

Outro produto que apresentou redução dos preços foi o café. A queda foi de até a 10,23% no Café Pilão, com o preço médio de R$16,11, em abril, passando para R$14,46, em maio. Já o molho de tomate teve redução de até 10,72%. O da marca Heinz, de 300g, passou do preço médio de R$3,15 para R$2,81.