A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou em boletim das 18h deste domingo (19) mais duas mortes pelas fortes chuvas no estado, totalizando 157 óbitos. O número pode aumentar nos próximos dias, já que ainda há 88 desaparecidos. São 806 feridos.





No total, 463 municípios foram afetados, sendo que 76.955 pessoas continuam desabrigadas e 581.633 foram desalojadas. Conforme o governo gaúcho, 82.666 pessoas foram resgatadas.





O nível do lago Guaíba chegou às 17h15 deste domingo a 4,29 metros, retomando tendência de queda após repique durante as chuvas do último fim de semana.

As aulas foram suspensas nas 2.340 escolas da rede estadual e mais de 378 mil alunos foram impactados. São 1.058 escolas afetadas, 570 danificadas e 86 servindo de abrigo. Em 491 escolas, não há previsão de retorno às aulas.





Ainda há 82.850 pontos sem energia elétrica. Nas rodovias do estado, 83 trechos seguem com bloqueios totais ou parciais em 47 rodovias, entre estradas, pontes e balsas.





SITUAÇÃO NO RS APÓS AS CHUVAS