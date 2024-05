Guilherme Mainardes, de 32 anos, era cantor e compositor. Usava o nome artístico de Guilherme Leon. Ele morreu na madrugada deste sábado (18/5), em um acidente de carro na Rodovia Raposo Tavares, SP-270, em Mairinque, interior de São Paulo.







O artista era casado e pai de duas filhas. A esposa de Guilherme também estava no veículo e foi encaminhada para o hospital com ferimentos moderados.





Guilherme era corintiano e costumava postar fotos no estádio, em jogos do time paulista. Nas redes sociais também compartilhava publicações de suas apresentações em bares e festas sertanejas em cidades do interior de São Paulo e outros estados.





Realização do sonho





Nas últimas postagens, feitas há três dias, ele compartilhou com seus mais de 9 mil seguidores a assinatura do primeiro contrato para gravação de músicas e de um clipe com o produtor Cristiano Kauzner.





“E assim assino meu primeiro contrato. Deus sempre foi fiel e quem espera sempre alcança”, disse na legenda da postagem.

O cantor compartilhou a assinatura de seu primeiro contrato profissional Reprodução/redes sociais





O cantor tinha ido a Goiânia, em Goiás, para realizar o sonho de assinar um contrato e gravar seus primeiros trabalhos em estúdio. Na capital goiana, ele gravou uma faixa e deu início à produção do videoclipe. O artista também se preparava para lançar uma nova música.





Acidente





Quando voltava de Goiânia para Mairinque, sua cidade natal, o veículo em que estava foi atingido de frente por outro, que invadiu a contramão. Ele chegou a ser socorrido em estado grave, mas acabou morrendo no Pronto Atendimento.





O corpo do cantor foi velado em Mairinque e sepultado às 12h deste domingo (19/5), no cemitério da cidade.





O motorista, de 49 anos, suspeito de provocar o acidente, foi localizado e preso em flagrante no início da tarde de ontem. Em depoimento, ele confessou à Polícia Civil que havia bebido. O suspeito disse que havia ingerido duas latas de cerveja na noite anterior ao acidente, quando estava em uma casa noturna em São Roque, interior de São Paulo.





Segundo a polícia, o motorista alega que deixou o local do acidente e foi até o Pronto Atendimento de Alumínio, outro município no interior paulista, pois também teria se ferido na batida. Ele passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.





A Polícia Civil informou que prossegue com as investigações para esclarecer todas as circunstâncias do acidente.