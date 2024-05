Vídeos mostram a lancha em chamas, com uma coluna de fumaça visível a longa distância em praia no Cabo Frio (RJ)

Uma semana após a explosão de uma lancha em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, que deixou seis pessoas gravemente feridas, mais um incidente abalou a região nesta sexta-feira (17/5). Uma lancha pegou fogo perto da Ilha do Papagaio, na Região dos Lagos, obrigando os cinco ocupantes a se lançarem ao mar para escapar das chamas.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a embarcação em chamas, com uma coluna de fumaça visível a longa distância. Ao Estado de Minas, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro disse que foi acionado por volta das 16h50 e resgatou todos os tripulantes sem ferimentos graves.

O piloto foi encaminhado ao Hospital Central de Emergências (HCE) após inalar fumaça e, segundo a prefeitura de Cabo Frio, foi liberado após atendimento. Os demais tripulantes recusaram atendimento médico.

Assim como no caso da última sexta (10/5), a Marinha do Brasil, responsável por conduzir a investigação, informou não ter constatado poluição hídrica no local dos acidentes. Também não foram encontradas irregularidades nas documentações da embarcação e do piloto, em ambos os casos.

“Um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) será instaurado para apurar causas, circunstâncias e possíveis responsabilidades. Concluído o inquérito e cumpridas as formalidades legais, o mesmo será encaminhado ao Tribunal Marítimo”, disse por meio de nota.

Outra explosão há uma semana

Esse é o segundo caso parecido na região em apenas uma semana. Na sexta-feira (10/5), seis pessoas ficaram feridas após outra lancha pegar fogo, no Canal do Itajuru, próximo à Ilha do Japonês, também em Cabo Frio.

O condutor da lancha e os outros cinco passageiros, de uma mesma família de Itaguara, na Grande BH, estavam realizando um passeio quando o motor da lancha desligou. Nas tentativas de religar o equipamento, a embarcação explodiu.

O Estado de Minas entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) para obter atualizações sobre o estado de saúde das vítimas, que permanecem internadas. Até terça-feira (14/5), o quadro clínico de todos seguia estável.

Conforme a última atualização, entre os feridos, os três pacientes em estado mais grave são Leni Eustaquia Paloma de Jesus, de 28 anos, e seus dois filhos, uma menina de 9 anos e um menino de 4 anos. Leni está internada no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, enquanto as duas crianças estão no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, junto do pai Raphael Júnior de Oliveira Larangot, de 34 anos, também em condição estável.

O condutor da lancha, Geovane Santos de Brito, de 30 anos, está internado no Hospital Estadual de Traumatologia e Ortopedia Vereador Melchiades Calazans (HTO Baixada), com quadro de saúde estável.