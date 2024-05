O calor não vai dar trégua em Belo Horizonte neste sábado (18/5). A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que os termômetros na capital mineira podem atingir os 31°C, sem nenhuma expectativa de chuva para o dia.

No início da manhã, a mínima registrada foi de 16,3ºC na estação Pampulha. No mesmo horário, na estação do Cercadinho, no Bairro Buritis, Região Oeste da capital, a mínima registrada foi de 17,6°C.

O Inmet prevê uma tarde ensolarada, com poucas nuvens no céu e clima seco, típico do outono, estação atual. No entanto, as temperaturas estão cerca de quatro graus acima da média histórica neste ano, conforme explicou a meteorologista Anete Fernandes, em entrevista anterior ao Estado de Minas.

A umidade relativa do ar deve girar em torno dos 30%, índice bem abaixo do considerado ideal pela Organização Mundial de Saúde, que é entre 50% e 60%. Abaixo desse percentual, a umidade pode oferecer riscos à saúde. Cenário que pede reforço na hidratação.