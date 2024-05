Uma adolescente de 16 anos, vítima de violência sexual, foi encontrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) vagando sozinha pela BR-262, em Pará de Minas, no Centro-Oeste do estado, no início da noite da última segunda-feira (13/5), informou a instituição policial em comunicado nesta sexta (17/5).

Os policiais realizavam uma operação altura do KM-397, quando viram a jovem caminhando no acostamento. Abordada pelos agentes, ela confirmou que estava sozinha e que era natural de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, mas residia em Leandro Ferreira. O objetivo, segundo contou, era chegar até Belo Horizonte.

Segundo a PRF, “após consultas ao sistema, foram localizadas ocorrências envolvendo a adolescente como vítima de abusos sexuais”. Logo, ela foi encaminhada ao Conselho Tutelar em Pará de Minas.

A PRF não deu outros detalhes sobre os crimes sexuais. A reportagem tenta contato com a instituição e aguarda retorno.