Os influenciadores Anderson Junior, de 22 anos, e Ludmila Oliveira, de 21, foram os alvos na última terça-feira (14/5) da Operação Tyche contra jogos de azar em meio digital. A identidade deles foi confirmada à reportagem por uma fonte ligada à Polícia Civil, que optou por não se identificar. O casal mora em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, mas foi preso em um condomínio de luxo na cidade de Serra, no Espírito Santo. Antes, eles haviam fugido para Maceió, capital de Alagoas.

Na ocasião, eles foram conduzidos à delegacia de Guarapari, onde foram autuados e liberados em seguida. O indiciamento, caso ocorra, será feito pela Polícia Civil em Juiz de Fora, não estando, portanto, descartada a representação junto à Justiça pela prisão do casal, que soma mais de um milhão de seguidores nas redes sociais.

A operação teve como objetivo cumprir mandados de sequestro e bloqueio de bens móveis e imóveis, além de busca e apreensão de objetos, avaliados em cerca de R$ 30 milhões. Os policiais apreenderam três veículos de luxo que somam mais de R$ 1 milhão.

Anderson, natural de Juiz de Fora, e Ludmila, de Leopoldina, foram autuados por promoção de jogos de azar e crime contra a economia popular Redes sociais/Reprodução

Anderson, natural de Juiz de Fora, e Ludmila, de Leopoldina, também na Zona da Mata mineira, foram autuados em decorrência da promoção de jogos de azar e do crime contra a economia popular. Eles são investigados por movimentar aproximadamente R$ 20 milhões de forma suspeita em suas contas.

O dinheiro, segundo apurado, seria proveniente do conhecido “Jogo do Tigrinho”. Famosa entre influenciadores, a plataforma é mais uma entre as novas formas de entretenimento nos sites das casas de apostas e promete ganhos absurdos. O jogo se aproxima de uma máquina de caça-níqueis, ou seja, um cassino online. Na plataforma, o jogador deve alinhar três símbolos idênticos em três linhas para ganhar os prêmios, que quase sempre correspondem ao valor investido pelo participante, multiplicado algumas vezes.

Enriquecimento por meio de promessas aos seguidores

Nas redes sociais, além da ostentação de carros e viagens, Anderson aparece em vídeos prometendo ajudar as pessoas ao oferecer a elas “presentes”, como depósitos via Pix e aparelhos celulares. “Eu faço esses vídeos todos os dias para ajudar as pessoas. Estou colocando comida na mesa delas. Muitos aqui querem ajuda, e eu vou continuar”, declarou o influenciador em uma de suas recentes publicações.

De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Márcio Rocha, o estilo de vida luxuoso do casal chamou atenção das autoridades. A dupla chegou a viajar para Dubai, onde os suspeitos compraram até um telefone de ouro.

“Além de fazer rifas e divulgar o jogo, eles conseguiam aumentar seus lucros caso mais pessoas entrassem na plataforma do tigrinho por meio de links que eles enviavam”, explicou o delegado. Logo, o modo de estimular o acesso ao jogo era prometer recompensas financeiras aos seguidores.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa dos influenciadores. O espaço segue aberto para manifestações.