Um grupo de estudantes do ensino médio do Colégio Sagrado Coração de Jesus vai participar da Feira de Inovação da Dell, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Os alunos criaram uma empresa júnior para produzir um substituto sustentável ao plástico filme utilizando cera de abelhas.

A ‘Bee Hug’ foi criada com a parceria de 40 alunos, na disciplina eletiva de empreendorismo. Nas aulas foram estimulados a criar uma empresa júnior que possui todas as características de uma empresa real, mas sem registro oficial. Os estudantes orçam valores, criam produtos, dividem tarefas e vendem.

A organização das tarefas funciona por meio da divisão de cargos e os alunos são estimulados a desenvolverem um produto, com isso, a turma resolveu trazer para a empresa júnior deles o produto que substitui o plástico filme. Apesar de não terem criado a ideia, os estudantes a desenvolveram com o objetivo popularizar o produto.

“A gente usa tecido de algodão e permeia ele com cera de abelha. O produto é um substituto sustentável para o plástico filme e, além de não usar plástico, ele pode ser lavado e ser usado novamente durante nove meses”, explica Bernardo Andrade, presidente da empresa júnior.

O projeto ganhou um prêmio e levou os quatro diretores da empresa para Buenos Aires, na Argentina, em novembro do ano passado. Seis meses depois, no mês passado, dois deles foram convidados para representar a 'Bee Hug' em evento que acontece deste domingo (19/5) até quinta-feira (23/5).

Caminho aos EUA

Depois de desenvolver e comercializar o produto, a ‘Bee Hug’ foi escolhida como empresa destaque de Minas Gerais, o que a levou a ser uma das vinte empresas da América do Sul, Central e Norte a concorrer ao ‘Company Of The Year’ na Argentina.





Os estudantes Bernardo Andrade, presidente, João Vinícius, diretor de marketing, João Pedro Cunha, diretor de recursos humanos, e Lucas Bicalho, diretor financeiro, foram representar seus colegas e compuseram uma das bancas do evento. As bancas receberam a visita de executivos da Dell Technologies, Delta Airlines, PMI e Fadex.





Na data eles não chegaram a ganhar o prêmio. Mas em abril deste ano, receberam o convite para que dois representantes da empresa júnior participassem da Feira de Inovação da Dell, em Las Vegas.

Para eles esse convite foi como ter ganhado um prêmio.“A gente não conseguiu nenhuma premiação no evento (da Argentina). E quando a gente recebeu essa notícia, a gente percebeu que foi uma forma da nossa empresa ter ganhado uma premiação. Eu senti que eles valorizaram a nossa ideia de popularizar o produto de plástico filme sustentável”, comemora Lucas Bicalho, diretor financeiro da Bee Hug.





Lucas Bicalho e João Pedro Cunha foram os escolhidos para representar todos os 40 colegas da "Bee Hug" em Las Vegas. Eles contaram que viveram uma maratona desde a notícia do convite. O Lucas já tinha um visto americano em decorrência de uma viagem recente, mas o João Pedro teve que ir atrás e a autorização para entrar nos EUA só chegou nesta sexta-feira (17/05).

“O sufoco no último mês foi de todo mundo, porque a gente decidiu que o João Pedro ia, mas todo mundo ficou na expectativa de ajudar ele. Então hoje é um dia de muita felicidade, porque hoje o primeiro passo foi completado. Por mais que vá apenas os dois, é a nossa empresa que será representada”, completa Bernardo Andrade.





Um dos escolhidos para ir ao evento, Lucas Bicalho, já está na expectativa para a viagem. “Eu estou muito feliz e ao mesmo tempo ansioso. Essa é uma experiência muito grande e que vai abrir muitas para nós”, finaliza. Neste sábado, ele e João Pedro já se deslocam para Las Vegas.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos