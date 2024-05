O governo de Minas Gerais prevê um déficit de R$ 3,75 bilhões em 2025, de acordo com o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) encaminhado para apreciação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), na quarta-feira (15/5).

Segundo informações da gestão do governador Romeu Zema (Novo), o rombo é 53,7% menor do que foi previsto na Lei Orçamentária (LOA) de 2024, quando a diferença entre receitas e despesas previa uma variação negativa de R$ 8,1 bilhões.

Em nota, o governo avalia que a redução do rombo esperado é “resultado da condução responsável das políticas públicas” e indica a melhoria nas estimativas previstas para 2024, mas ressalta a “situação fiscal delicada do Estado”.

BR-381 terá trecho interditado neste sábado

A BR-381 será interditada nos dois sentidos neste sábado (18/5), na altura de Jaguaraçu, na Região do Vale do Rio Doce. A paralisação começa às 8h e deve durar 12 horas.

A interdição feita pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) tem como objetivo reparos emergenciais na ponte sobre o Ribeirão Onça Grande. Confira as rotas alternativas.

Alexandre Silveira determina aumento na fiscalização de barragens em Minas

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, determinou, nesta sexta-feira (17/5), maior rigor no monitoramento, fiscalização e trabalho para a redução dos níveis de emergência das barragens em Minas Gerais. A ordem foi feita durante reunião com a Agência Nacional de Mineração (ANM), em Brasília.

Contagem amplia apoio pediátrico diante de aumento de doenças respiratórias

O município de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai inaugurar uma unidade de apoio pediátrico ao lado do Centro Materno Infantil. A medida foi tomada junto do decreto de situação de emergência em doenças respiratórias a partir desta sexta-feira (17/5), em meio ao aumento de casos gripais na cidade.

Minas Gerais tem a pior taxa de alfabetização no Sudeste

Com quase um milhão de analfabetos, Minas Gerais tem o pior desempenho de alfabetização entre os estados do Sudeste, região com o segundo melhor índice do Brasil, conforme censo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice de analfabetismo de Minas (5,85%), no entanto, é ligeiramente menor que a média nacional (7%).

BH: moradores colocam faixa contra barulho na Savassi

Moradores da Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, fixaram nesta sexta-feira (17/5) uma faixa reclamando do barulho feito por estabelecimentos comerciais. Na faixa, presente na Rua Sergipe, esquina com Fernandes Tourinho, estava escrita a frase: "Moradores da Savassi precisam dormir".

Arraial de Belo Horizonte: abertas inscrições para concurso de prato junino

As inscrições para o concurso que elege o melhor prato junino da capital mineira no Arraial de Belo Horizonte 2024 abrem na próxima segunda-feira (20/5). Interessados poderão se inscrever, gratuitamente, até o dia 3 de junho pelo e-mail marketing.belotur@pbh.gov.br. O edital e anexos estão disponíveis na página da Belotur no Portal da PBH.

Faculdade mineira embarca em missão para o Rio Grande do Sul

Uma equipe de 22 profissionais, da área médica e psicológica, mobilizada pela Faculdade de Medicina de Minas Gerais (Faminas), embarcou nesta sexta-feira (17/5) para o Rio Grande do Sul para atuar na assistência básica aos resgatados das enchentes. Outros oito profissionais embarcarão neste sábado (18). A estratégia, elaborada em parceria com a Defesa Civil de ambos os estados, visa, a princípio, atuar durante 10 dias.