Na edição de 2024, Arraial de Belo Horizonte será realizado no Mineirinho, na Pampulha

As inscrições para o concurso que elege o melhor prato junino da capital mineira no Arraial de Belo Horizonte 2024 abrem na próxima segunda-feira (20/5). Interessados poderão se inscrever, gratuitamente, até o dia 3 de junho pelo e-mail marketing.belotur@pbh.gov.br. O edital e anexos estão disponíveis na página da Belotur no Portal da PBH.

O Concurso Prato Junino é realizado durante o Arraial de BH que terá a 45ª edição realizada nos dias 20, 21, 27 e 28 de julho no Mineirinho, na Região da Pampulha de Belo Horizonte.

O objetivo da competição culinária é estimular atividades gastronômicas de alunos do curso de gastronomia dos níveis superior, bacharelado e/ou tecnólogo, presenciais na capital. O concurso se dá através da elaboração de pratos que contenham ingredientes juninos, sendo os vencedores comercializados no evento.

Campeões 2023

Na edição de 2023, o tema “Resgate da Memória Afetiva” marcou a quarta edição do concurso em BH. Estudantes da Faculdade Arnaldo, Estácio de Sá, Promove, Senac e Una foram os grandes vencedores com um menu típico de arraial

Confira os últimos vencedores:

Faculdade Arnaldo - Caminho da Roça, Estrada Tropeira: sanduíche de linguiça tropeira com couve, ovo com calabresa, vinagrete picante, maionese de cheiro verde e torresmo.

Estácio de Sá - Taco Mineiro: tortilha de milho com chilli de porco, aioli de requeijão e salsa, com farofa de torresmo e crispy de couve.

Promove - Ragu suíno com polenta de milho verde.

Senac - Galinhada no Palito: bolinho de galinhada acompanhado de creme de quiabo.

Una - Anarriê de Abóbora: caldo de abóbora com pernil desfiado, barriga de porco marinada e empanada na pipoca.