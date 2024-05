O Arraial de Belo Horizonte já foi considerado pelo Ministério do Turismo e pela Embratur como um dos cinco maiores destinos turísticos no período junino

A 45ª edição do Arraial de Belo Horizonte será em um local diferente este ano. A festa junina será realizada no Mineirinho e não na tradicional Praça da Estação, que está fechada devido a obras de revitalização do programa "Centro de Todo Mundo". A mudança foi anunciada pela Prefeitura na tarde desta segunda-feira (13/5).

A festa, que vai acontecer nos dias 20, 21, 27 e 28 de julho, envolve, além do Concurso Municipal de Quadrilhas, shows com artistas locais e nacionais e experiências gastronômicas.

A Vila Gastronômica, que reúne comidas típicas das festas juninas, também será montada no Mineirinho (Estádio Jornalista Felippe Drummond). Na edição deste ano também será realizado o 5º Concurso Prato Junino.

O Arraial de Belo Horizonte é um dos mais tradicionais do Brasil, já tendo sido considerado pelo Ministério do Turismo e pela Embratur como um dos cinco maiores destinos turísticos no período das festas juninas.

Patrocínio

Nesta quarta-feira (15/5), a Prefeitura irá publicar o edital de patrocínio para o Arraial de Belo Horizonte 2024. As marcas interessadas poderão entregar suas propostas até o dia 28 de maio, às 10h, na sede da Belotur (Rua Espírito Santo, 527, Centro). Serão 11 contas de patrocínio em cinco modalidades, com valores mínimos que variam entre R$ 50 mil e R$ 250 mil.

