Capital mineira nas cores e no ritmo do Arraial de BH

O Concurso Municipal vai reunir 41 quadrilhas na Praça da Estação (foto: PBH/Divulgação )



Quem disse que a festança acabou? Há tempos que a "festa junina" deixou de caber nos 30 dias do seu mês de origem. E aqui, em Belo Horizonte, as comemorações só a comemoração estão começando. Durante os três próximos finais de semana, a Praça da Estação será palco para shows de artistas de renome nacional, como Gustavo Mioto e Barões da Pisadinha; para concurso de quadrilhas juninas, festival gastronômico e muita animação. Um investimento de cerca de R$ 4 milhões para manter a tradição e o reconhecimento de "melhor festa junina da Região Sudeste".





QUADRILHAS A festança foi aberta na sexta-feira e só termina no dia 6 de agosto. O evento tem como ponto alto o Concurso Municipal de Quadrilhas. Estão programadas o "desfile" de 41 quadrilhas, que receberam auxílio financeiro de R$ 18 mil da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), para prepararem suas apresentações. Uma comissão julgadora, que levará em conta o conjunto, coreografia, caracterização, marcador e casal de noivos irá eleger a campeã da temporada. Um grande público é esperado durante todo o período. E, além das quadrilhas e dos shows, o público terá à disposição, neste domingo, aulas de forró, com a presença de trios, coletivos, DJ's e dançarinos do tradicional ritmo nordestino.





GASTRONOMIA Além dos shows de Gustavo Mioto e Barões da Pisadinha, haverá apresentações de artistas locais, valorizando também a cena musical regional. Porém, um dos pilares do Arraial de BH é o "Vila Gastronômico. Este ano, o evento é realizado em parceria com o Mercado Central de BH. Cinco estabelecimentos tradicionais do Mercado (Bar da Lora, Bar Mané Doido, Lá no mercado Café, Bom Grill e Bar Zé da Onça) oferecerão várias delícias tipicamente juninas para a Vila Gastronômica do evento.

Além dos pratos do Mercado, a praça de alimentação também conta com as receitas vencedoras do 4º Concurso Prato Junino, iniciativa da Belotur em parceria com faculdades de gastronomia da cidade. O tema do concurso deste ano era "O resgate da memória afetiva". Os vencedores foram caldo de abóbora, galinhada no palito, sanduíche de linguiça de tropeiro, taco mineiro e polenta de milho verde com ragu de porco e ora-pro-nóbis. Os preços vão até R$ 20.





DESCRENTALIZAÇÃO A Prefeitura de BH promove ainda uma série de festejos nos Centros Culturais Municipais e no Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado. Organizados pela Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Municipal de Cultura, os eventos contam com apresentações de quadrilhas, shows musicais e brincadeiras, além de barraquinhas com a comercialização de comidas típicas. O objetivo é valorizar as artes, a cultura e o patrimônio imaterial na cidade, garantindo o amplo acesso da população aos bens e serviços artístico-culturais. Todos os festejos têm entrada gratuita.





EXPOSIÇÃO A mostra "O Arraial de Belo Horizonte e a Cidade" é outra atração. A exposição reúne uma série de fotografias, documentos e objetos que fazem parte da trajetória do Arraial de Belo Horizonte, grande festa de valorização da cultura e das tradições juninas realizada pela Belotur, fica em cartaz até 11 de agosto, no Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte (APCBH). Realizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Municipal de Cultura, e exposição pode ser visitada gratuitamente das 9h às 17h. A mostra tem caráter retrospectivo e reúne arquivos do Fundo Belotur - documentos produzidos pela Belotur no passado, de alta importância histórica, que foram recolhidos pelo Arquivo Público para custódia e preservação. Os arquivos partem de 1979, com o 1º Forró de Belô, e avançam até a atualidade, com fotografias e peças gráficas sobre a festa. Veja a programação completa em http://portalbelohorizonte.com.br/arraial