Crianças na passarela

Proposta para adolescentes (foto: Daniel Duarte/divulgação)





A moda infantojuvenil de Belo Horizonte viveu seu apogeu nos anos 1990, com o florescimento de um polo de confecções voltado para o setor. Mães de meninos e meninas, cuja infância transcorreu nesse período, ainda se lembram de marcas de sucesso como Fruto da Fruta, D’Viller, Iorane, Vibizinha, Okidoke, entre outras que ficaram no imaginário de uma geração.

A importância do trabalho extrapolou as montanhas mineiras e repercutiu em outras capitais, particularmente São Paulo, onde as grifes eram destaque em feiras segmentadas, comercializando seus produtos para todo o Brasil. Com o passar do tempo, a maioria dessas fábricas fechou, mas outras empresas direcionadas para o público apareceram, não só em BH, mas em outras regiões do estado – como a cidade de Araújos – com uma produção de alta qualidade, que flerta com as principais tendências mundiais.

Todas as edições do MMKT são temáticas (foto: Daniel Duarte/divulgação)

Percebendo um nicho no mercado, Taciana Teodoro, dona da agência Top Agency, resolveu investir no segmento e, hoje, em parceria com a La Guapa Comunicação, de Luiza Schieber, é responsável pela realização da Mostra Moda Kids e Teen, que comemoraria dez edições em junho e foi transferida, possivelmente, para agosto.

Modelo mirim na passarela do MMKT (foto: rafael bigão/divulgação)

Taciana tem uma história interessante na área em que atua. Aos 5 anos, já desfilava; aos 17, foi Miss Minas Gerais, impulsionada pelo colunista Nicolau Neto, de quem se tornou grande amiga. Nessa época, incentivada pela mãe, resolveu abrir uma agência de modelos. “Ela teve que me emancipar para que eu pudesse atuar”, conta. Dona Aparecida tinha uma pequena loja em Mateus Leme, onde a família morava. “Eu a acompanhava nas compras no Barro Preto, que estava no auge, era o grande polo fashion da cidade. Fizemos grandes amizades com os confeccionistas e lojistas, amizades que são mantidas até hoje”.

A ligação com a região rendeu. A Top Agency, localizada no bairro, é responsável pela realização do Barro Preto Fashion Day, que ocorre duas vezes ao ano, no decorrer dos lançamentos das coleções sazonais, com a presença de cerca de 30 marcas e lojistas, sob a chancela da Associação Comercial do Barro Preto – Ascobap. “Da montagem do palco ao plano de mídia, tudo fica sob nossa tutela”, explica.

Inclusão faz parte da filosofia do evento (foto: Top Agency/divulgação)

A empresária adora toda essa adrenalina. Com o tempo, foi percebendo que o grande segredo para um evento dar certo, além do planejamento, é o trabalho realizado nos bastidores. E é lá que gosta de reinar, coordenando tudo, ultimando pontualidade, improvisando, quando necessário. “No caso do Mostra Moda Kids e Teen, por exemplo, isso é essencial. Trabalhamos com um público que vai de bebês a adolescentes. Os meninos são entregues pelas mães no camarim e têm que se sentir acolhidos, tranquilos e felizes para desfilar. Sem contar as crianças especiais das instituições beneficentes que apoiamos, que precisam de todo o suporte. Todos os nossos eventos têm a preocupação com a inclusão, diversidade, sustentabilidade, cultura, porque são valores que cultivamos e que desejamos repassar”, observa.

Mostra Moda Kids e Teen é realizada duas vezes ao ano (foto: Top Agency/divulgação)

Enquanto ela cuida do backstage, a parceira Luiza Schieber observa tudo que está acontecendo do lado de fora junto com outros funcionários. “A gente está atenta a todos os detalhes, da portaria ao serviço da lanchonete”, completa.





Conspiração Tudo conspirou para que a Mostra Moda Kids e Teen se tornasse um sucesso. A começar pelo fato que a Top Agency tem um casting composto por 225 crianças e teens, e presta serviços para a capital, interior de Minas e mercado nacional, de campanhas publicitárias a desfiles. A seleção dos pequenos profissionais é feita a partir de critérios bem definidos, o que não passa necessariamente pela beleza, fotogenia ou desembaraço dos candidatos. “Procuro verificar se elas estão confortáveis com o que vão fazer ou se estão sendo pressionadas para atender à vaidade materna. Isso é muito importante”, enfatiza Taciana.

A agência, que oferece também modelos femininos e masculinos adultos – no total, são 380 pessoas agenciadas –, conta com uma estrutura completa, tem estúdio fotográfico, ambiente para encontros e palestras, além de nove funcionários fixos para dar conta da demanda, que envolve ainda as promoções Moda Show Minas, Top Fashion Day, Concurso New Look, Concurso Miss e Mister Top.

“Fazemos um concurso chamado New Look, cujo objetivo é o lançamento de novas pessoas no mercado e, no intervalo de uma das edições, algumas empresas do infantojuvenil que estão conosco desde o início – a Garotada, a Cupcake, a JP Kids e a Flor do Dia – resolveram desfilar também. Foi então que tive a ideia de criar um evento totalmente dedicado ao setor, com a participação das lojas e das grifes de atacado. Uma junção das duas pontas. No início, eram poucas, hoje são mais de 40, com cerca de 15 na fila querendo entrar. Crescemos porque havia um gap no mercado para isso”, revela Taciana, que, no decorrer do tempo, se juntou à La Guapa Comunicação na promoção. “Ela entrou como parceira com sua expertise em marketing, programação visual e outras expertises que nos faltavam”.

Taciana Teodoro, da Top Agency, tem a preocupação com a inclusão, diversidade, sustentabilidade e cultura (foto: Top Agency/divulgação)

O ponto central são os desfiles realizados durante dois dias, no Buffet Catarina, no qual os modelos mirins exibem as coleções que estão sendo comercializadas nas lojas, em uma produção temática que conta com passarela, luzes, som e efeitos especiais. Na lateral do salão, ficam os fabricantes apresentando as criações que estarão em voga na estação. “Na última edição, por exemplo, o tema foi o circo. Além da decoração centrada no assunto, contratamos uma trupe circense com palhaços, mágicos, malabares, tentanto trazer essa cultura milenar para mais perto do universo infantil”, revela Taciana. O projeto privilegia ainda espaço para oficinas com monitores. O caráter solidário faz parte do formato da mostra, que contempla algumas entidades filantrópicas.

No momento em que os empresários do segmento passam por dificuldades causadas pela pandemia da Covid-19, a agência promoveu a campanha virtual Andar na moda faz bem, da qual participaram 39 lojistas de Beagá e outras cidades, como Ipatinga, Igarapé, Juatuba, Contagem, Betim, Teófilo Otoni, para promover vendas on-line. “Foi um sucesso. Achei que a gente precisava dar um apoio para o setor em que atuamos e evitar demissões. As lojas promoveram descontos progressivos na compra de vauchers para mercadorias, que foram entregues nas casas das pessoas ou quando os pontos comerciais voltarem a funcionar". Entre as vantagens oferecidas, as crianças ganharão uma sessão de fotos com cenário nas lojas, imagens que serão usadas também para as redes sociais. Elas poderão participar também dos desfiles do Top Fashion Day promovidos em shoppings na cidade e região metropolitana.





Novos tempos Rápida e efetiva no enfrentamento da crise, Taciana garantiu também o emprego do seu staff dentro de proposta oferecida pelo governo. “Temos que ir nos adaptando e fazendo o que é possível nesse período. E nos apoiar mutuamente. No nosso caso, temos usado as redes sociais para promover instituições, ações, promover vendas”. Para a próxima semana, ela já está preparando dois novos eventos para os novos tempos: trata-se do desfile virtual webshow e de um festival de moda

Empreendedora nata, daquelas que desde pequena gostavam de ganhar o próprio dinheiro, o que não faltam na sua cabeça são boas ideias. “Aos 12 anos, comecei a trabalhar em uma escola infantil ajudando a dar o lanche para os alunos. Vendi também muito chup- chup. E, quando vim para Belo Horizonte, tive que me sustentar sozinha”, enfatiza. Como todo bom empresário, os sonhos fazem parte do negócio. “Poderia ter um lucro maior do que tenho, mas não poupo para que um evento seja sucesso. Meu maior prazer é ver que tudo está benfeito, a decoração bonita, a organização perfeita. Isto para mim tem mais valor do que dinheiro no bolso”, pontifica.