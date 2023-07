Arraial de BH: conheça os cinco pratos vencedores de concurso

687

O tema do concurso deste ano era "O resgate da memória afetiva". De acordo com a Belotur, organizadora do Arraial de BH, o objetivo era "resgatar as boas lembranças em volta das mesas, em momentos de encontros e compartilhamentos em família ou com os amigos da infância; e despertar os sentidos olfativos e gustativos por meio dos alimentos da culinária mineira típica junina".









Taco Mineiro (Estácio de Sá): tortilha de milho com chili de porco, aioli de requeijão e salsa, farofa de torresmo e crispy de couve (foto: Celina Aquino/Divulgação)



Participaram da grande final 10 grupos de cinco faculdades de gastronomia de BH (Una, Senac, Arnaldo, Estácio de Sá e Promove).Cada grupo tinha 10 minutos para apresentar o seu prato a uma banca com cinco jurados: os chefs Ivo Faria (Instituto Ivo Faria) e Djalma Victor (Osso e Rotisseria) e os jornalistas Celina Aquino (Estado de Minas), Lorena Martins (O Tempo) e Mateus Luz (Globo).

Os jurados avaliaram os pratos considerando critérios como criatividade, apresentação, sabor e o uso de pelo menos dois ingredientes obrigatórios da lista divulgada pela Belotur, entre eles carne de porco, milho, queijo e couve. Segundo as regras, era preciso escolher um grupo de cada faculdade.





Galinhada no palito (Senac): bolinho de galinhada acompanhado de creme de quiabo (foto: Celina Aquino/Divulgação) Para quem gosta de sanduíche, um dos destaques foi o "Caminho da Roça, Estrada Tropeira". Os alunos da Faculdade Arnaldo desenvolveram uma linguiça com ingredientes que encontramos no nosso famoso feijão-tropeiro: carnes e feijão. No recheio, ainda tem couve, ovo com calabresa, vinagrete picante, maionese de cheiro verde e torresmo.







Gelo na cerveja? Invenção de mineiro resfria instantaneamente a bebida Já o grupo da Estácio de Sá teve a ideia de fazer uma versão mineira do mexicano taco, daí o nome "Taco Mineiro". Por dentro de uma tortilha de milho, colocaram chili de porco, aioli de requeijão e salsa, farofa de torresmo e crispy de couve.

Os alunos do Senac transformaram a tradicional galinhada em bolinho. Fizeram a massa com arroz, frango, bacon e temperos e empanaram na farinha de milho. A "Galinhada no palito" será servida com creme de quiabo. Ótima opção para petiscar.





Caminho da Roça, Estrada Tropeira (Faculdade Arnaldo): sanduíche de linguiça tropeira com couve, ovo com calabresa, vinagrete picante, maionese de cheiro verde e torresmo (foto: Celina Aquino/Divulgação)



Dois pratos prometem aquecer o público do Arraial de Belo Horizonte. O "Anarriê de Abóbora" é um caldo de abóbora com pernil desfiado, acompanhado de barriga de porco empanada na pipoca. Tem também o "Porquin Mineirin que Só", que une polenta cremosa de milho verde, ragu suíno e ora-pro-nóbis.

Os cinco vencedores do 4º Concurso Prato Junino vão fazer parte da Vila Gastronômica do Arraial de Belo Horizonte, que será realizado em três fins de semana seguidos. Os preços vão até R$ 20.





Anarriê de Abóbora (Una): caldo de abóbora com pernil desfiado e barriga de porco marinada e empanada na pipoca (foto: Celina Aquino/Divulgação)



O evento cresce e vem ganhando visibilidade ao longo dos anos, fazendo com que a capital mineira fosse considerada, pelo Ministério do Turismo e pela Embratur, um dos cinco maiores destinos turísticos do período junino do país, ao lado de Bragança (PA), Campina Grande (PB), Corumbá (MS) e São Luís (MA). Com a proposta de oferecer uma experiência junina completa, o Arraial de Belo Horizonte foca em três grandes eixos: a apresentação das tradicionais quadrilhas da cidade, shows musicais, com artistas locais e nacionais, e a Vila Gastronômica.

Veja a lista dos vencedores

Anarriê de Abóbora (Una)

Caldo de abóbora com pernil desfiado e barriga de porco marinada e empanada na pipoca





Galinhada no palito (Senac)

Bolinho de galinhada acompanhado de creme de quiabo





Caminho da Roça, Estrada Tropeira (Faculdade Arnaldo)

Sanduíche de linguiça tropeira com couve, ovo com calabresa, vinagrete picante, maionese de cheiro verde e torresmo





Taco Mineiro (Estácio de Sá)

Tortilha de milho com chili de porco, aioli de requeijão e salsa, farofa de torresmo e crispy de couve





Serviço

Polenta cremosa de milho verde, ragu suíno e ora-pro-nóbis

Arraial de Belo Horizonte

Local: Praça da Estação

Dias: 21 a 23/07; 29 e 30/07; 5 e 6/08

Entrada gratuita

Mais informações no Instagram e no site