Arte e sabores: 2ª edição do 'Festival Vem pro Maletta!' começa nesta terça

687

Pensando nessa diversidade, os 14 pratos do festival, que variam entre R$22,00 a R$ 45,00, e são vendidos entre 12h e 1h, criados especialmente para os muitos frequentadores do Malette (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) Localizado entre a Avenida Augusto de Lima e a Rua da Bahia, o Maletta é um edifício que oferece uma pluralidade de experiências. Para celebrar a importância do lugar para BH, as lojas do prédio anunciam a 2ª edição do 'Festival Vem pro Maletta!'. Entre os dias 4/7 e 15/7, o público poderá aproveitar atividades culturais, musicais e literárias, além de um cardápio com 14 pratos feitos em referência a figuras históricas do prédio.





Leia também: Taverna medieval serve banquete para comer com as mãos

Pensando nessa diversidade, os 14 pratos do festival, que variam entre R$22,00 a R$ 45,00, e são vendidos entre 12h e 1h, criados especialmente para os muitos frequentadores do Maletta. O “Bolinho das Quebradas”, em homenagem ao hip hop do rapper Roger Deff, é uma porção de bolinhos de costelinha de porco com pimenta biquinho, servido com molho barbecue de goiabada picante.





Os pratos também carregam referências aos empreendedores do Maletta, como Oséias Ferraz, dono do Sebo Crisálida, na “Costelinha literária” – uma costelinha com batata rústica e geleia picante de abacaxi.





Nas sobremesas, o “Trio Berimbau” – três brigadeiros com tiras de massa folhada – entoam o Berimbau Trio, formado por Milton Nascimento, Paulo Braga e Wagner Tiso, na década de 60.





A edição anterior, de 2022, aumentou as vendas em mais de 30% dos estabelecimentos durante a realização, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Segundo Renato Lana, até mesmo antiquários e um tatuador registraram melhores arrecadações na primeira edição.





A 2ª edição do evento é promovida pelo Sebrae Minas, em parceria com a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Belotur, e Cervejaria Bruder.

Cardápio gastronômico

Rio e Terra (Restaurante Malebar): tilápia empanada acompanhada de purê de banana da terra, arroz, farofa de alho e vinagrete.

Homenageado: Edmundo, cliente do Malebar

R$ 25,00





Costelinha Literária (Xis Prime Burguer): costelinha com batata rustica e geleia picante de abacaxi.

Homenageado: Oséias Sebo Crisálida

R$ 45,00





Trio Berimbau (Pão do Furtini): trio de brigadeiro com tiras de massa folhada.

Homenageado: Paulo Braga, Wagner Tiso e Milton Nascimento, que formavam o Berimbau Trio.

R$ 22,00





Trenzin de Minas (Garden Chopp Bar): linguiça artesanal de alho-poró ao parmesão com mandioquinha frita e molho de manjericão.

Homenageado: Sérgio Marques

R$ 45,00





Bolinho das Quebradas (Feijão Maletta): porção de bolinhos de costelinha de porco com pimenta biquinho, acompanhado de molho barbecue de goiabada picante da casa.

Homenageado: rapper Roger Deff

R$ 38,00





Frango com Requeijão do Professor (Mestre Maletta Bar): frango grelhado em cubos com requeijão acompanhado de batatas chips crocantes.

Homenageado: Luiz Alberto de Mello Franco, cliente do Mestre Maletta Bar

R$ 45,00





Sobradinho do Maletta (Tropical Gastrobar): bolinho de feijão fradinho com carne cozida desfiada, com redução de pimenta biquinho, cebola roxa e salsa.

Homenageado: o próprio Edifício Maletta

R$ 35,00





Rabada do Paulão (Churrascaria República do Rango): rabada com agrião e farofa.

Homenageado: Paulo Roberto Nascimento, conhecido como Paulão.

R$ 25,90





Arroz de Pato da Nice (Restaurante Arcângelo): arroz de pato caipira - carne de pato desfiado, ervilha fresca, calabresa, milho verde e pimentão colorido-, acompanhado de chips de batata doce frita, linguiça de pernil e salada de tomate.

Homenageada: dona Nice da Lanchonete Malleta

R$ 31,50





Tô boa não, tô oootimaaaaa (Cactus PUB): chili caseiro acompanhado de costelas de porco ao molho búfalo e a refrescante guacamole da casa

Homenageada: radialista Kayete, personagem do ator Caio Fernandes

R$ 45,00









Chef Rossi (Restaurante Rossi): carne de sol com mandioca cozida e passada na manteiga de garrafa, acompanhada de arroz branco, feijão tropeiro, banana da terra assada e salada.

Homenageado: Rossini Arruda Luz, um dos proprietários do Restaurante Rossi

R$35,00









Gurjão de Tilápia ao Molho Tártaro (Bar 43):tilápia à milanesa na farinha de linhaça ao molho de maionese, ovos cozidos e catchup.

Homenageado: José da Silva Xavier, fundador do Bar 43

R$ 38,00





Filé Maître Luquinha (Cantina do Lucas): filé no molho al sugo, legumes salteados na manteiga, presunto, muçarela, ovo frito e champignon.

Homenageado: José Lucas, fundador da Cantina do Lucas

R$45,00





Zuadento de Jiló ao Tucupi (Graffica Bar): jiló recheado com linguiça, shitake, champignon, creme de leite fresco e azeite trufado, empanado com torresmo moído e acompanhado do molho de tucupi.

Homenageado: Ronaldo Fraga, estilista mineira

R$ 45,00





Programação cultural

Apresentações musicais de artistas independentes: 8 e 15/7, das 16h às 20h;





Exposição de fotos: de 5 a 15/7;





Oficina de pintura: 6/7, às 16h;





Feira de brechó e vinil: 8 e 15/7, das 10h às 16h;





Desfiles de moda brechó: 14/7, às 19h;





Apresentação do bloco de samba Magia Negra: 6/7, às 19h;

Sarau: 7/7, às 19h;





Exposição de desenhos infantis: 4 a 15/7.

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli