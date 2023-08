Arraial de BH: Quadrilha 'Arriba Saia' é a campeã do grupo especial

432

O resultado foi anunciado no coreto do Parque Municipal nesta terça-feira (1/8) e consagrou a Arriba Saia como campeã (foto: Tulio Santos/EM/D.A.Press)

O grupo Arriba Saia foi consagrada a quadrilha campeã do Grupo Especial do 44° Arraial de Belo Horizonte. O resultado foi anunciado na tarde desta terça-feira (1/8) no coreto do Parque Municipal Américo Renné Giannetti, o Parque Municipal.









A apresentação que garantiu a vitória aconteceu no último sábado (29/7). Com o título “Os Ritmos na Vida Dançados no Compasso Invisível do Tempo”, o grupo trouxe para o tablado do arraial uma representação dos ciclos da vida, tema que havia sido planejado para a festa de 2020, impedida pela pandemia.





Estado de Minas antes das apresentações, Lucas Lopes da Silva, presidente do grupo, chegou a afirmar: “Estamos com a expectativa muito boa, estamos ensaiando desde novembro um projeto muito grande, maravilhoso e que acreditamos que vai emocionar o público”. Em entrevista aoantes das apresentações, Lucas Lopes da Silva, presidente do grupo, chegou a afirmar: “Estamos com a expectativa muito boa, estamos ensaiando desde novembro um projeto muito grande, maravilhoso e que acreditamos que vai emocionar o público”.

Com a vitória, Lucas afirmou: "Era um sonho da minha vida levar a Quadrilha Arriba Saia ao título de grande campeã do Arraial de Belo Horizonte. Estou na quadrilha desde 2004, estamos no Grupo Especial desde 2011 e sempre ambicionamos muito essa conquista. Nossa apresentação focou no tempo, situação em que todos nós vamos passar. Estamos muito felizes que nosso tema e nossa performance impressionaram os jurados”.

A vice-campeã do festival foi a quadrilha Pipoca Doce, que repetiu o feito de 2022. A quadrilha, original do bairro Alpes, ficou com o prêmio de R$ 27.618,73. A performance foi intitulada de “O conto da Asa Branca”, fazendo referência à canção de Luiz Gonzaga, compositor e cantor pernambucano.





O terceiro lugar foi conquistado pela quadrilha São Mateus, equipe da Região Norte de Belo Horizonte. O grupo dançou o enredo "O casamento do Jeca Violeiro com a Boneca de Pano em uma noite de São João" e levou um prêmio de R$ 23.174,09. Por fim, o quarto lugar e o prêmio de R$ 18.979,45 ficaram com o grupo Fogo de Palha, que realizou uma homenagem à Nossa Senhora da Piedade.

As quadrilhas Trem d’Minas, Sol Nascente, Pé Roxo e Forró de Minas tiveram as menores pontuações e farão parte do Grupo de Acesso na próxima edição.

Critérios de avaliação

Ao todo, 15 jurados deram notas para cinco quesitos:

1) Conjunto: a forma geral e integrada de apresentação como Quadrilha Junina, o alinhamento, a espontaneidade, criatividade, empolgação, vibração, agilidade e vigor dos participantes.





2) Coreografia: execução dos passos tradicionais juninos, ocupação uniforme do espaço e ritmo da música e da dança.





3) Caracterização: leva-se em consideração a originalidade e a criatividade dos materiais utilizados na confecção do figurino, valorizando a harmonia das cores e o conjunto.





4) Marcador: desenvoltura durante a apresentação, entrosamento com a quadrilha e com o público, firmeza e convicção na marcação dos passos e criatividade.

5) Casal de Noivos: animação, simpatia, harmonia e entrosamento do casal entre si, com a quadrilha e com o público.

O Concurso de Quadrilhas só volta no ano que vem, mas nos dias 5 e 6 de agosto o Arraial continua na Praça da Estação, com shows do Gustavo Mioto, Os Barões da Pisadinha e muito mais. A entrada é gratuita e a programação completa pode ser conferida no Portal Belo Horizonte.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice