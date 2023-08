Três homens que trabalhavam em rodovia mineira são atropelados; um morre

Os três ocupantes do carro de passeio também ficaram feridos, sendo que um deles teve lesões graves e foi socorrido por um helicóptero do Corpo de Bombeiros e levado para hospital em Montes Claros.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e dos bombeiros prestaram atendimento às vítimas no local, perto do distrito de Nova Esperança, no município de Montes Claros.

De acordo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), testemunhas relataram que um caminhão usado no serviço de pintura da via se deslocava em baixa velocidade, acompanhado por três trabalhadores, que andavam a pé, sinalizando a pista.

Nesse momento, o carro de passeio, que seguia logo atrás do caminhão da empresa terceirizada do DER–MG, foi atingido violentamente por outro caminhão que viajava no mesmo sentido, cujo condutor não viu a sinalização.

Os trabalhadores acabaram sendo atropelados pelos três veículos envolvidos no acidente. O automóvel foi “prensado” entre os dois caminhões, ficando altamente danificado.