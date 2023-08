Menino de 10 anos morre atropelado ao correr atrás de pipa

432

Chinelo da criança foi isolado pela equipe de perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) durante os trabalho de praxe (foto: Redes Sociais/Divulgação)

Um menino, de 10 anos, morreu atropelado por um carro Honda Civic preto na BR-262, próximo de Uberaba, no Triângulo Mineiro, na tarde de domingo (30/8).



De acordo com relatos de testemunhas à Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele foi atropelado quando corria atrás de uma pipa. Ainda conforme testemunhas, no momento da tragédia, a vítima estava acompanhada de outras crianças, adolescentes e adultos em uma suposta competição de pipas.



Segundo informações divulgadas pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel com Urgência (Samu) aos policiais, o estudante teve morte instantânea. Ele sofreu fraturas pelo corpo e grave traumatismo craniano.

"A equipe PRF esteve no local do acidente pouco antes do fato, alertando as crianças do risco. O local onde ocorreu o acidente é comumente utilizado por crianças para soltar pipa, muitas delas desacompanhadas dos pais", diz trecho de nota da PRF.



A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local do atropelamento e foi instaurado inquérito policial.



O Estado de Minas questionou a PCMG sobre qual é a linha de investigação do caso, bem como o teor do depoimento da motorista, mas não obteve resposta.



Reportagem em atualização