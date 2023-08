Suspeito de estuprar jovem em BH será ouvido nesta terça (1/8)

Está marcada para hoje a audiência de custódia do suspeito de estuprar uma jovem, de 22 anos, que foi encontrada desacordada e seminua no campo do Grêmio, no Bairro Santo André, na Região Noroeste da capital. O crime ocorreu na madrugada de domingo e o suposto autor foi preso na noite do mesmo dia.





Câmeras de segurança do bairro mostram o momento em que a jovem é abandonada, na rua onde mora, por um motorista de aplicativo e, em seguida, levada por um homem suspeito de estuprá-la. O caso aconteceu quando a mulher saía de um evento de pagode realizado no Mineirão.





No vídeo, é possível ver o momento em que o carro de aplicativo chega ao endereço da vítima, por volta das 3h. O motorista desce do carro em busca da numeração correta e fica por volta de 10 minutos tocando o interfone da residência, sem sucesso.





Às 3h10, o motorista, com a ajuda de um motociclista que passava na rua, retira a jovem do carro e a deixa encostada em um poste enquanto fica mais alguns minutos tentando tocar o interfone, sem resposta. Às 3h16, a jovem, que estava sentada no passeio, cai deitada no chão. Alguns segundos depois, o motorista dá partida no carro e vai embora deixando a jovem desacordada no chão.





Por volta das 3h22, as câmeras registram o momento em que outro homem aparece na rua. Ele observa o movimento e, às 3h24, coloca a mulher nos ombros e a carrega por alguns quarteirões do bairro. Cerca de 15 minutos depois, por volta das 3h36, câmeras de outros pontos do bairro flagram o homem ainda caminhando com a jovem nas costas.





A vítima foi encontrada desacordada e seminua no campo do Grêmio Mineiro. Ela foi encaminhada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Municipal Odilon Behrens, na Região Noroeste da capital, onde foi constatado o estupro.





À polícia, o irmão da vítima disse que estava dormindo no momento que recebeu o compartilhamento da viagem do carro de aplicativo e, por isso, não atendeu o interfone.