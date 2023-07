Prefeitura de BH decide manter vacinação contra a gripe; veja orientações

432

Imunizante estará disponível em todos os centros de saúde da capital e nos pontos extras para as pessoas que ainda não se vacinaram (foto: Erasmo Salomão/Ministério da Saúde)

Para receber a dose é indispensável a apresentação do documento de identificação com foto e cartão de vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de manter a situação vacinal atualizada, sempre com as doses em dia.

Os endereços e horários de funcionamento das unidades podem ser verificados no portal da PBH

Confira recomendações do Ministério da Saúde:

Utilize lenço descartável para higiene nasal

Cubra o nariz e a boca ao espirrar ou tossir

Evite tocar nas mucosas de olhos, nariz e boca

Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas.

Mantenha os ambientes bem ventilados





















A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que a campanha de vacinação contra a gripe será mantida. O Executivo municipal ainda tem cerca de 185 mil doses disponíveis e a estratégia segue enquanto durar o estoque.