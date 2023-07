Aeronave tem problema e pousa na BR-365, em Ituiutaba; assista ao vídeo

A BR-365 foi fechada durante o fim de semana por causa de um pouso forçado de uma aeronave na pista da rodovia, no município de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Motoristas que passavam pelo local chegaram a filmar a aeronave no local. Ninguém se feriu.

O caso aconteceu no KM 755 da via, no sentido a Uberlândia. A concessionária responsável pela BR-365, a EcoVias do Cerrado, precisou intervir no ponto para evitar acidente e fechou o trânsito. Cerca de um hora depois, o tráfego foi retomado usando acostamento.