Mulher é morta a tiros por criminosos de bicicleta em Coronel Fabriciano

A sobrinha da vítima esteve na cena do crime e identificou que o corpo pertencia à tia dela. A perícia da Polícia Civil constatou a morte da mulher com três perfurações no tórax e uma no rosto.

Uma testemunha disse aos policiais que a mulher tinha sido diagnosticada com uma doença grave recentemente e, depois disso, teve uma recaída na dependência com drogas. Porém, a vítima não havia informado ninguém sobre alguma ameaça de vida ou dívidas com relação à drogas.

A polícia realizou alguns levantamentos na manhã desta segunda-feira (31/7) para encontrar a motivação do crime e os autores da execução, mas, até o momento, não houve sucesso nas buscas.